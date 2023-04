Videoboodschap van CEO Delhaize zorgt voor wrevel in aanloop naar verzoeningsvergadering

Delhaize heeft op het interne communicatiekanaal een videoboodschap van CEO Xavier Piesvaux online gezet. Daarin herhaalt hij het directiestandpunt dat de verzelfstandiging van de 128 Belgische winkels in eigen beheer de ‘enige optie’ is. Dat meldt de RTBF en Delhaize bevestigt het nieuws. De video zorgt bij de vakbondsbronnen voor de nodige wrevel nu zaterdagnamiddag een tweede verzoeningsvergadering gepland is.

Het sociaal overleg zit sinds de aankondiging begin maart muurvast. Drie bijzondere ondernemingsraden leverden vorige maand niets op, waarna minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een sociaal bemiddelaar van de FOD Werk het veld instuurde. Een eerste verzoeningsvergadering mislukte voorbije dinsdag. Deze namiddag om 14 uur komen vakbonden en directie voor een tweede verzoeningsvergadering samen onder leiding van de sociaal bemiddelaar.

‘Niet bedoeld om te provoceren’

Maar de timing van de negen minuten durende videoboodschap zorgt voor de nodige wrevel bij meerdere vakbondsafgevaardigden bij Delhaize, dixit de Franstalige openbare omroep. ‘Hoe kan hij zeggen dat het franchiseringsplan de enige optie is, terwijl een nieuwe verzoeningsvergadering zal plaatsvinden binnen enkele uren? Zegt Xavier Piesvaux nu dat onderhandelen geen nut heeft?’

Delhaize bevestigt de video, maar wil een en ander nuanceren. ‘Het is in de eerste plaats ons recht en onze plicht om onze mensen te informeren over de voortgang van de zaak’, aldus woordvoerder Roel Dekelver. ‘Er wordt ook niets nieuws in de boodschap gezegd.’ Dekelver voegt eraan toe dat de video al gepland was voor de tweede sessie bij de sociaal bemiddelaar was vastgelegd. ‘De timing is toevallig, het was al langer, voor de tweede sessie gepland.’

Volgens de woordvoerder is de videoboodschap bovendien ‘zeker niet bedoeld om te provoceren’. De CEO spreekt zich zes weken ver in het conflict uit, los van het feit dat er vandaag een tweede bemiddeling is, klinkt het.