Na een stabilisering in februari is de uitzendactiviteit in België in maart gedaald, meldt sectorfederatie Federgon woensdag.

Het aantal uren uitzendarbeid lag in maart 2,42 procent lager dan in februari. In vergelijking met een jaar geleden werden er 13,02 procent minder uren uitzendarbeid gepresteerd.

De daling is groter bij de arbeiders (-15,56 procent op jaarbasis) dan bij de bedienden (-9,52 procent).

De uitzendactiviteit geldt als een barometer voor de gezondheid van de economie.