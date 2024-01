Simon Mignolet investeert in Limburgs techbedrijf Epihunter

Het Hasseltse Epihunter, gespecialiseerd in digitale gezondheidszorg voor neurologische aandoeningen, haalt 300.000 euro zaaigeld op bij twee investeerders, de topvoetballer Simon Mignolet en Hans Bracquené, een specialist in intellectuele eigendom.

Dat Club Brugge-keeper Simon Mignolet meer is dan een begenadigd ballenpakker, was al eerder geweten. Zo heeft hij met zijn broer Wouter het koffiemerk Twenty Two Coffee gelanceerd. Nu investeert hij in Epihunter.

CEO Tim Buckinx, een van de drie oprichters van Epihunter, legt uit hoe het contact met de investeerders tot stand kwam. “Met Hans Bracquené sprak ik over intellectuele eigendom in de digitale gezondheidszorg en de complexiteit daarvan. Van het een kwam het ander. Ik had al een hele tijd contact met Simon, het klikte tussen ons. Vanuit de sportwereld en zijn rol als keeper heeft Simon altijd aandacht gehad voor hersenaandoeningen.” Twee bekende voorbeelden van hersenletsels in het voetbal zijn die van de Tsjechische ex-Chelsea-keeper Petr Cech en in ons land Sammy Bossut, de voormalige doelwachter van Zulte Waregem.

Aan de opstart van Epihunter ligt een persoonlijk verhaal ten grondslag over de zoon van Tim Buckinx, dat u hier kunt lezen. Dat leidde tot het eerste product gericht op absence-epilepsie, dat gekenmerkt wordt door aanvallen die nauwelijks waar te nemen zijn. Het is alsof de hersenen even de pauzeknop indrukken. Epihunter ontwikkelde een EEG-headset die de hersenen monitort en verbonden is met een app op de smartphone. Dat product ging meteen internationaal, tot Australië toe.

Parkinson

Epihunter wil het verse geld gebruiken om de commercialisering in ziekenhuizen in België te versterken en researchprojecten met andere partijen op te zetten. De Hasseltse start-up wil ook uitbreiden met producten voor andere neurologische aandoeningen en hoopt op samenwerking in de sector. “Absence-epilepsie is een belangrijk bruggenhoofd, omdat ons platform kan worden uitgebreid naar andere aandoeningen. We kijken naar aandoeningen die, zoals absence-epilepsie, een plotse hersenstatusverandering tonen die je kunt monitoren en doorbreken met EEG’s (scans om de hersenactiviteit te meten, nvdr). Denk aan het plots stoppen met stappen bij de ziekte van Parkinson. Ons platform wordt nu gebruikt voor een studie daarover.”

Samen met deze kapitaalronde heeft Epihunter in totaal 1,6 miljoen euro opgehaald aan zaaigeld en subsidies. Het bedrijf zit nog volop in de investeringsfase en werkt met een klein team, naast de drie oprichters vooral freelancers. “We hebben het gevoel dat we nog even tijd nodig hebben voor we een grotere ronde doen. Het waren ook geen makkelijke tijden, met covid. We gaan nu eerst ons product naar meer ziekenhuizen in België brengen”, besluit Tim Buckinx. Een bekende investeerder als Simon Mignolet zal ongetwijfeld meer deuren openen bij potentiële klanten en investeerders.