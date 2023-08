Siddy Jobe (Econopolis) over cijfers Apple en Amazon: ‘Een belangrijke groeimotor voor de toekomst’

Als laatste van de vijf Big Tech-titanen maakten Apple en Amazon donderdag na beurstijd hun kwartaalresultaten bekend. Die waren beter dan verwacht. Siddy Jobe, technologiebeheerder bij Econopolis, laat voor Trends.be zijn licht schijnen over de cijfers.

Omzetdaling Apple

Apple is met zijn beurswaarde van 3 biljoen dollar ‘s werelds grootste bedrijf. “Maar het slaagt er al een aantal kwartalen niet in om de omzet te doen groeien”, merkt Jobe op. “Daar zijn goede redenen voor, maar iedereen ziet Apple als een groeibedrijf en dat moet dan ook zichtbaar zijn in de omzetcijfers. Dit kwartaal was er een omzetdaling van 1,4 procent, min of meer in lijn met de consensus van de analisten.”

“Vooral de hardware-afdeling van Apple kon dit kwartaal minder sterke omzetcijfers weet voorleggen. De iPhone-omzet daalt 2 procent jaar op jaar. Dat is een gevolg van enerzijds een sterke verkoop in de coronajaren en anderzijds van een almaar langere vervangcyclus van die high-endtoestellen. Dat laatste is al een tijdje aan de gang. Vroeger werd er om de twee jaar gewisseld. Nu gaat het richting drie tot vier jaar.”

“Vorig jaar lanceerde Apple nog de iPhone SE, die voor extra omzet zorgde in 2022. In het voorbije jaar werd geen nieuw model uitgebracht. Dat verklaart ook die 2 procent minder iPhone-verkoop.”

Verzadigde markt

Wat met de andere paradepaardjes in het hardwaresegment? “Voor de Mac en de iPad zie je een daling met respectievelijk 7 en 20 procent, wat toch wel stevig is. Ook dat heeft te maken met het feit dat tijdens de coronajaren heel wat mensen hun digitale apparatuur vernieuwd hebben. Bovendien zijn dat dure aankopen voor heel wat consumenten. De gestegen inflatie maakt dat de consument daarop een stukje op beknibbelt.”

En dat in een markt die relatief verzadigd raakt, merkt Jobe op, zeker in de westerse wereld. “Vandaar dat Apple heel sterk kijkt naar het Oosten, met name China, waar dit kwartaal verrassend positieve groeicijfers werden neergelegd, hoewel de Chinese markt in haar geheel krimpt. En in tweede instantie kijkt Apple meer en meer naar India, waar de cijfers ook goed waren. Vooral in Noord-Amerika plafonneert de groei.”

Messi-hype in de VS

Daar tegenover staat “een heel sterke en mooie groei van alles wat met diensten te maken heeft. Die business, ondertussen toch al naar 20, 21 miljard dollar op kwartaalbasis, groeide met ongeveer 8 procent. Dat was beter dan wat de markt verwachtte, en zeker en vast een positief element in die cijfers. Enerzijds is er de ‘gewone’ groei, anderzijds ook de klim ten opzichte van de marktverwachtingen.”

Die groei kent verschillende drivers, zegt de technologiebeheerder. “Apple TV, bijvoorbeeld. Apple is blijven investeren in sportcontent; zo bezit het de voetbalrechten in Amerika. Met de Messi-hype (Lionel Messi speelt voor Inter Miami nu, nvdr) is dat belangrijk.”

Maar ook andere diensten, zoals de betalingsdiensten, doen het heel goed en kennen een gestage groei. “En dan moet je denken aan diensten zoals Apple Card, Apple Pay en ook het onlangs gelanceerde Apple Savings Account. Dat kwam er ten tijde van de regionale bankencrisis in Amerika. En het slaat aan, want ondertussen heeft het al 10 miljard dollar in deposito’s weten op tehalen.”

Daarnbaast boert de advertentiebusiness goed. “We zagen het al bij Google vorige week. Bij zowel Search als YouTube doen advertenties het goed. Ook Microsoft positioneert zich meer en meer in de advertentiemarkt. Zo ook de Apple Store en Apple Music. Een interessant cijfer is: Apple beschikt over meer dan 2 miljard actieve toestellen. Al die toestellen zorgen er ook voor dat zijn diensten beter verkocht raken. Apple heeft de mijlpaal van 1 miljard betaalde subscripties bereikt, over de verschillende diensten heen. Het toont aan dat het Apple-netwerk, zijnde de verschillende toestellen maar ook de verschillende diensten, een heel krachtige groeimotor is voor de toekomst.”

Recordmarge en vooruitzichten

“De brutomarge bedroeg 44,5 procent, een record. We hebben aangetoond dat de bijdrage van de diensten daarin positief is, en de afdeling groeide nog met 8 procent. De brutomarge kan dus nog groter worden; Apple zegt zelf dat ze in het komende kwartaal naar 45 procent kan evolueren. De omzet is dan wel wat lager, maar de brutomarge groeit mooi. In het voorbije kwartaal is er ook op de kosten gelet, waarbij ze de kostenbasis – sales, marketing en algemene uitgaven – goed onder controle is gebleven.”

De vooruitzichten? “We spreken nu over drie, vier kwartalen van negatieve omzetgroei. Mogelijk is er in het volgende kwartaal nog een lichte omzetdaling, minder dan 1 procent. Maar vanaf het vierde kwartaal gaan we Apple opnieuw flink zien groeien”, denk ik.

AI

Niet onbelangrijk is dat CEO Tim Cook voor het eerst onomwonden sprak over artificiële intelligentie, in dit geval machine learning. “In het verleden heeft hij dat nooit echt gedaan. Nu zei hij heel duidelijk: wij investeren daar al jaren in, en we blijven dat doen. Hij hintte er ook op dat er in de toekomst AI-producten aankomen.”

De omzet uit diensten van Apple steeg in het afgelopen kwartaal naar meer dan 21 miljard dollar. De markt had op 20,7 miljard dollar gerekend. Een jaar eerder bedroeg de omzet uit diensten nog 19,7 miljard dollar. De totale omzet kwam in het derde kwartaal conform de verwachting uit op 81,8 miljard dollar, tegenover bijna 83 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst bedroeg bijna 19,9 miljard dollar, van 19,4 miljard dollar een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door het Amerikaanse databedrijf FactSet hadden gerekend op 18,8 miljard dollar. Ook de winst per aandeel van 1,26 dollar was beter dan de 1,20 dollar die werd voorspeld door analisten.

‘Opnieuw dubbelcijferige groei bij Amazon’

Amazon zag zijn omzet in het derde kwartaal groeien met 11 procent. “Dat is weer een dubbelcijferige groei en dat ziet de markt graag, zo’n groeiversnelling.”

Jobe merkt op dat twee elementen belangrijk zijn. “Enerzijds de e-commercebusiness, anderzijds de cloudbusiness. In omzet is die laatste (Amazon Web Services, AWS) niet zo significant, met zo’n 16 procent van het totaal. Maar als je naar de operationele winstgevendheid kijkt, dan is 70 procent van de winst gedreven door AWS. Dat is voor Amazon de belangrijkste groeimotor. Ook al komt 80 procent van de omzet uit e-commerce, uiteindelijk tekent die maar voor 30 procent van de operationele winst.”

AWS, de marktleider in cloudbusiness, ziet zijn groei wel vertragen, stipt Jobe aan. “En dat is al enkele kwartalen aan de gang. Vorig kwartaal ging het van 20 procent omzetgroei bij AWS naar 15 procent. En nu zitten we rond 12 procent. Al was dat beter dan wat de markt verwachtte (minder dan 11 procent, nvdr).”

Amazon geeft aan dat de macro-economische omgeving een impact heeft. Bedrijven bekijken hun workloads in de cloud op zoek naar kostenbesparingen. “Maar anderzijds groeit de digitale wereld nog altijd, wat maakt dat de cloudbusiness zeker en vast nog zalgroeien. Dat de cijfers veel beter waren dan de consensusverwachtingen, stemt de markt positief.”

Meer magazijnen in de VS

“Ook in de e-commercebusiness zien we we een deftige groeiversnelling. In de vorige kwartalen was dat 5 à 6 procent, nu 9 procent. Heel die markt versnelt trouwens weer. We keren ook terug naar de ‘normale groeicijfers’ na de lockdown-boost.” Daarnaast speelt ook het feit dat Amazon “heel sterk geïnvesteerd heeft in zijn ‘fulfillment centers’, de magazijnen.”

“Amazon kiest ervoor om die deels te decentraliseren, met name in de VS. Vroeger had het één grote hub, nu is die opgesplitst in acht regionale hubs. Daardoor zijn er minder handelingen nodig en dat zorgt voor besparingen in eerste instantie. En in tweede instantie zie je dat die pakjes veel sneller toekomen, wat de klantenervaring verbetert. Er wordt dus meer gebruik gemaakt van het Amazon-netwerk, waardoor de omzet weer sneller groeit.”

Amazon heeft vorig jaar ongeveer 30.000 mensen ontslagen. “Daar zie je ook wel het effect van in de winstcijfers. Dat alles maakt dat de nettowinst met 6,7 miljard dollar bijna het dubbele was van de consensusverwachting. Dat is positie ontvangen op de markten. Groei is goed, maar winstgevende groei is, zeker met de gestegen rentes, nog meer waard.”