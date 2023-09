Enkele jaren geleden stond Vlaanderen nog mee aan de top van de artificiële intelligentie. Maar dat is nu voorbij, zegt Jonathan Berte in Trends Talk van deze week. Berte is voorzitter van het Gentse Robovision, leverancier van software voor beeldherkenning op basis van artificiële intelligentie. De sector zit in de fase van doorgroei. Daar is veel kapitaal voor nodig, dat onze bedrijven moeten gaan zoeken in de VS. “Wij hebben nog geen Open AI of Google. Politici spreken daar wel over, maar het gebeurt niet.”

Nog niet zo lang geleden speelde Vlaanderen mee in het toponderzoek omtrent artificiële intelligentie. Zo leverde Universiteit Gent wetenschappers als Sander Dieleman en anderen aan DeepMind, het AI-lab van Google.

Die voorsprong is Vlaanderen aan het weggeven, aldus Jonathan Berte, Vlaamse AI-pionier en voorzitter van Robovision, een Gents bedrijf dat software levert voor de interpretatie van beelden. De AI-ontwikkeling komt in een fase waarin de toepassingen moeten opgeschaald worden. Dat vergt enorm veel kapitaal, dat echter moeilijk te vinden is in Vlaanderen, laat staan in de rest van Europa.

In hun aanvangsfase zitten Europese AI-bedrijven meestal wel mee aan de technologische spits, aldus Berte. “Maar als die bedrijven moeten doorgroeien, en daartoe honderden miljoenen euro risicokapitaal nodig hebben, dan moeten ze de plas oversteken naar de VS. Je kan wel zeggen: ‘Internationalisering is noodzakelijk voor de groei van die bedrijven.’ Maar het komt al te vaak neer op Amerikaanse absorptie. Wij hebben nog geen Open AI of Google in Europa. Politici spreken daarover, maar het gebeurt niet.”

Dominant

In een interview met Trends in 2019 vreesde Berte dat de AI-voorlopers snel een groot kapitaal zouden verzamelen om zo de markt te domineren. Die vrees is intussen bewaarheid geworden. Open AI, bekend van de chatbot ChatGPT, heeft een enorme voorsprong opgebouwd op vlak van kapitaal en rekenkracht, aldus Berte. “Op enkele maanden tijd zijn de licentie-inkomsten van Open AI gestegen naar 100 miljoen dollar per maand. Zulke sprongen zijn ongezien in de technologiebusiness. Het is een teken aan de wand.”

Berte voorspelt dat Google, dat de chatbot Bard lanceerde, niet snel in staat zal zijn om Open AI bij te benen. Als groot bedrijf mankeert het Google aan wendbaarheid, volgens Berte. “Google heeft zeer veel werknemers. Voor innovatie heb je ultrasnelle, kleine teams nodig. Uiteindelijk zal Google wel bijbenen, maar Open AI zal nog heel lang de markt domineren.”

Bekijk het fragment boven dit artikel. Trends Talk met Jonathan Berte is te bekijken vanaf 11 uur zaterdagochtend op Kanaal Z en vervolgens in de weekendlus, of hier online.

Lees ook: