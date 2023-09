Reisorganisatie Vacansoleil failliet verklaard

Vacansoleil is failliet verklaard door de rechtbank Oost-Brabant, meldt de reisorganisatie. Het bankroet volgt op het uitstel van betaling dat het bedrijf dinsdag aanvroeg. Volgens Vacansoleil werkt het personeel aan ‘maatwerkoplossingen’ voor klanten die momenteel op vakantie zijn of nog gaan.

‘Voor de meeste klanten van Vacansoleil betekent het faillissement dat ze aanspraak kunnen maken op een vergoeding van het SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)’, stelt het bedrijf verder. Dat geldt ook voor de Belgische klanten, ook zij moeten aankloppen in Nederland.

Vacansoleil kwam in de problemen doordat het bedrijf naar eigen zeggen een grote schuldenlast had opgebouwd in het verleden. Na de uitbraak van de coronapandemie zakte de verkoop van campingvakanties in elkaar en moest de onderneming extra financiering aantrekken. Nu de rentes hard zijn gestegen, is die schuldenberg onhoudbaar geworden. Ook de hoge inflatie zorgde voor moeilijkheden voor Vacansoleil.

De rechter heeft Ben Arends en Lodewijk Hox benoemd als curatoren. ‘Wij merken dat er veel interesse is in de onderneming en de markt die de onderneming bedient’, aldus Hox. ‘Naast de aandacht voor de medewerkers en de klanten richten wij onze aandacht op een mogelijke doorstart. Zonder het belang van de crediteuren te vergeten, want ook zij verdienen onze aandacht’, klinkt het.

Bij Vacansoleil zijn driehonderd mensen in dienst