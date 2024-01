Netflix boekt ferme groeispurt na actie tegen accounts delen

Netflix heeft in het laatste kwartaal van 2023 13,1 miljoen nieuwe abonnees mogen verwelkomen. Daarmee doet de streaminggigant het veel beter dan analisten hadden verwacht.

Het gaat om het beste kwartaal sinds de begindagen van de coronapandemie. Netflix telt daarmee ondertussen 260,3 miljoen abonnees. Dat is bijna 13 procent meer dan een jaar terug.

Netflix trad op tegen delen van accounts

De groei wordt grotendeels toegeschreven aan de beslissing om op te treden tegen het delen van accounts. Die beslissing lijkt dus duidelijk vruchten te hebben afgeworpen.

De kwartaalomzet steeg met 12,5 procent tot 8,83 miljard dollar (8,14 miljard euro). De kwartaalwinst verzestienvoudigde van 55 miljoen naar 938 miljoen dollar.

Tv-rechten worstelwedstrijden

Dinsdag nog raakte betekend dat Netflix de exclusieve uitzendrechten heeft gekocht van World Wrestling Entertainment, dat worstelwedstrijden organiseert. Het is de eerste grote deal van Netflix in livestreaming, maar het bedrijf experimenteerde eerder al met een live comedyspecial en een golftoernooi.

Netflix zal de worstelshow ‘Raw’ vanaf januari 2025 uitzenden in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika en andere landen. In de VS haalt die show hoge kijkcijfers.

Netflix belooft wekelijks drie uur live worstelen uit te zenden. Het zou gaan om een deal voor 10 jaar ter waarde van 5 miljard dollar. Netflix heeft ruim 200 miljoen klanten voor zijn aanbod van films en tv-reeksen op aanvraag, maar hoopt daar nog miljoenen trouwe WWE-kijkers aan toe te voegen.

