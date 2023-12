Dit zijn de 10 meest bekeken films en series op Netflix: de streamingdienst deelt voor het eerst kijkcijfers

Netflix deelt voor de eerste keer cijfers over hoe vaak films en series zijn bekeken. Het eerste seizoen van The Night Agent blijkt de meest bekeken serie in de eerste helft van 2023. Netflix wil voortaan elk halfjaar zulke rapporten delen, maar de plotse transparantie heeft ook te maken met de druk van de voorbije staking van Hollywood-acteurs en -scenaristen.

Voor het eerst in zijn geschiedenis deelt Netflix hoe vaak zijn content bekeken is. De streamingdienst deelt een spreadsheet met meer dan 18.000 titels en het aantal uren dat films en series wereldwijd zijn bekeken in de eerste helft van 2023. De lijst weerspiegelt meer dan 99 procent van het kijkgedrag op Netflix. Er is geen manier om in de lijst te filteren op Belgische content.

De gegevens zijn voor iedereen beschikbaar: voor kijkers, studio’s en concurrenten. Het lijkt erop dat deze nieuwe vorm van transparantie te maken heeft met de staking in Hollywood die 148 dagen heeft geduurd. Een van de heikele punten van de creatieve sector was het gebrek van transparantie over de kijkgegevens van populaire streamingdiensten. Netflix is voorlopig de enige streamingdienst die precieze data van zoveel titels deelt. Het is niet duidelijk of concurrenten als Amazon Prime en Disney+ dat voorbeeld zullen volgen.

Wantrouwen

“In de begindagen was het niet echt in ons belang om zo transparant te zijn, omdat we een nieuw bedrijf aan het opstarten waren. We hadden ruimte nodig om te leren”, zei Netflix’ co-CEO in Ted Sarandos in een gesprek met enkele journalisten, aldus The Verge. “Het onbedoelde gevolg van dat gebrek aan transparante gegevens, was dat het tot wantrouwen leidde bij producers en contentmakers over wat er gebeurde op Netflix.”

Netflix benadrukt wel in een persbericht dat het al langer lijstjes deelt zoals een wereldwijde top tien van meest populaire content en een top tien van de populairste content in elk land. De volledige spreadsheet met de 18.000 meest bekeken films en series kan worden gedownload via deze rechtstreekse downloadlink.

Populairste films en series

Het eerste seizoen van The Night Agent was de meest bekeken serie op Netflix in de eerste helft van 2023. De Amerikaanse dramareeks gaat over over een FBI-agent die afrekent met een samenzwering om het land te redden. De meest bekeken film was The Mother, over een huurmoordenaar die uit haar schuilplaats komt om haar dochter te beschermen.

De meest bekeken Belgische content was de serie Rough Diamonds, die prijkt op de 168ste plaats met 72,8 miljoen kijkuren.

Top tien van de meest bekeken series op Netflix in H1 2023

1. The Night Agent: seizoen 1 – 812.100.000 uur

2. Ginny & Georgia: seizoen 2 – 665.100.000 uur

3. The Glory: seizoen 1 – 622.800.000 uur

4. Wednesday: seizoen 1 – 507.700.000 uur

5. Queen Charlotte: A Bridgerton Story – 503.000.000 uur

6. You: seizoen 4 – 440.600.000 uur

7. La Reina del Sur: seizoen 3 – 429.600.000 uur (niet wereldwijd beschikbaar)

8. Outer Banks: seizoen 3 – 402.500.000 uur

9. Ginny & Georgia: seizoen 1 – 302.100.000 uur

10. FUBAR: seizoen 1 – 266.200.000 uur



Top 10 meest bekeken films op Netflix in H1 2023

1. The Mother – 249.900.000 uur

2. Luther: The Fallen Sun – 209.700.000 uur

3. You People – 181.800.000 uur

4. Your Place or Mine – 163.000.000 uur

5. Mr. Queen – 151.500.000 uur (niet wereldwijd beschikbaar)

6. Glass Onion: A Knives Out Mystery – 142.900.000 uur

7. The Pale Blue Eye – 120.500.000

8. AKA – 120.000.000 uur

9. Minions: The Rise of Gru – 96.400.000 uur (niet wereldwijd beschikbaar)

10. Hunger – 92.300.000 uur

