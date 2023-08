Nederlanders boksen nieuw Brussels autosalon in elkaar: ‘Minder groot, meer spektakel’

In januari 2024 zal er dan toch een autosalon plaatsvinden op de Heizel. Niet de gebruikelijke beurs van Febiac, wel een nieuwe formule georganiseerd door het Nederlandse 402 Automotive. Met meer nadruk op spektakel en dure wagens, maar ook influencers en Youtubers die een jonger publiek – en hun ouders – moeten lokken.

Lees verder onder de video

Amper twee maanden nadat organisator Febiac de handdoek in de ring gooide en het Brusselse Autosalon van volgend jaar annuleerde, springt een Nederlander in dat gat. Ronald van den Broeck van 402 Automotive organiseert een alternatief autosalon van 17 tot 21 januari 2024. Dat zijn maar vijf dagen in plaats van de negen zoals het oude salon, en ook in maar vijf van de twaalf expohallen op de Heizel. De nadruk komt daarin op beleving. “Wat we voor ogen hebben, is dat het gedeelte met de automerken maar maximaal twee hallen in beslag neemt”, zegt organisator Ronald van den Broeck. “Daarnaast voorzien we twee hallen met collecties van classic cars, filmauto’s en supercars. En dan houden we één hal over met een testparcours voor elektrische tweewielers en een catwalk”.

Catwalk

Die catwalk moet volk lokken. Vanop tribunes zullen bezoekers zich kunnen vergapen aan bijzondere of nieuwe automodellen. Merkambassadeurs, influencers en Youtubers geven er hun shows. Denk aan de bekende Nederlandse vlogger Enzo Knol, de Britse autokenner Shmee en de Franse Youtuber POG. “We kunnen de jeugd makkelijker trekken met die shows, maar zij komen niet alleen. Ze nemen vader en moeder mee, en dat zijn dan weer de mensen die naar een nieuwe auto op zoek zijn”, verklaart van den Broeck. “Zo moet je het zien: dromen van een Lamborghini, maar je koopt een Peugeot!”

402 Automotive heeft in Nederland veel ervaring met het organiseren van spectaculaire tuningshows, dragraces, oldtimerexpo’s en andere evenementen voor autofreaks. “Connecting petrolheads” is hun slogan. Ze organiseerden al autobeurzen in de Rotterdamse Ahoy en in de Jaarbeurs van Utrecht, maar ook op het circuit van Zandvoort of Zolder. Formules die zo’n 60.000 bezoekers lokten. Wel eerder een nichepubliek en daardoor een pak minder dan de 230.000 op de laatste editie van het Brusselse Autosalon. Een verbreding van het publiek zal dus de uitdaging zijn voor de Nederlanders.

Lees verder onder de afbeelding

Goedkoper

Verschillende Europese autoshows gaven er al de brui aan: Frankfurt, Amsterdam, zelfs Genève moest 4 jaar forfait geven en is nu terug in een kleinere formule. “De tijd van de hele grote autobeurzen is wel een beetje voorbij”, zegt Ronald van den Broeck. “Het vorige Brusselse Autosalon was ook eerder het feest van de standenbouwer, niet van de standhouder”. Veel automerken haakten inderdaad af omdat een stand met personeel gedurende negen dagen te duur begon te worden. 402 Automotive probeert hen nu terug te lokken met goedkopere formules: “Pakweg 200 vierkante meter voor 175.000 euro inclusief standenbouw. En dan heb je iets wat een eigen identiteit heeft. En dan zie je bij een aantal merken dat ze het niet geloven en zeggen ‘Dat kan niet voor dat geld!’. Nou, het kan wél!”

Ook dealers welkom

Namen van deelnemende automerken wil de organisator pas half september lossen. De onderhandelingen lopen nog. “VW-importeur D’Ieteren is een moeilijke”, zegt van den Broeck. Stellantis (met o.a. Fiat, Abarth, Opel en Chrysler) wil pas meedoen als er voldoende andere merken present tekenen. Maar er is ook interesse van nieuwe Chinese spelers zoals BYD en Polestar. En van den Broeck wedt op twee paarden: hij praat ook met dealernetwerken. “Zoals het Nederlandse Van Mossel, dat ook in België concessies heeft. En een dealer van BMW. Dus het zou ook een mix kunnen worden van officiële merken en dealers.”

Door een slanke organisatie en meer bescheiden aanpak is z’n financieel plan simpeler. Van den Broeck: “Met 50.000 tot 60.000 bezoekers zouden wij winst draaien. Zeker in het eerste jaar, met de huurprijzen die bij aan Brussels Expo betalen, moet dat lukken. Als we in die vijf paleizen – dat is ruim 50.000 vierkante meter – ook nog eens zo’n 25.000 vierkante meter kunnen verhuren voor stands, dan komt ons plan uit.” Ook ticketinkomsten worden belangrijker. De shows moeten de toegangsprijs verantwoorden, al zijn de ticketprijzen nog niet afgeklopt. Die hangen ook af van hoeveel automerken toehappen. Zij maken dan immers zelf ook reclame voor het nieuwe autosalon. En dat zijn weer marketingkosten die de organisator niet meer moet maken. Of hoe de Nederlandse koopmansmentaliteit misschien het Brusselse autosalon kan redden.