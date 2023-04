Musk vervangt Twitter-vogel door logo van cryptomunt dogecoin

Elon Musk heeft het bekende Twitter-vogeltje maandagavond vervangen door een Shiba Inu, het logo van de cryptomunt dogecoin. Musk kondigde de wijziging op Twitter aan met de boodschap: ‘zoals beloofd’.

Bij de tweet postte Musk een screenshot van zijn Twitterfeed waarin hij vraagt aan zijn volgers of er nood is aan een nieuw platform. ‘Koop Twitter gewoon’, antwoordt iemand. ‘En verander het vogellogo in een doge.’ ‘Haha, that would (be) sickkk’, antwoordde Musk daarop.

De cryptomunt dogecoin werd gecreëerd als grap, met als logo de Shiba Inu bekend van memes op het internet. Musk heeft de cryptomunt echter sterk gepromoot, waardoor de waarde ervan sterk gestegen was.

Musk zou daarmee zelf miljarden hebben verdiend, maar het zou andere investeerders veel geld hebben gekost. Die investeerders hebben hem dan ook aangeklaagd en willen 258 miljard dollar als schadevergoeding, drie keer de geschatte daling van de marktwaarde van alle dogecoins in omloop.

Maandagavond schoot de waarde van de munt opnieuw omhoog na het nieuws over de wijziging van het logo. De dogecoin werd tot 30 procent meer waard, van 7,7 dollarcent naar 10,2 cent.