Luchthaven van Luik genereert bijna 11.000 jobs

Met bijna 11.000 jobs gegenereerd door de luchthaven van Luik is de werkgelegenheid er in drie jaar tijd met 26 procent gestegen in meer dan 150 bedrijven. Dat meldt L’Echo op basis van een studie over de evolutie van de werkgelegenheid door de Universiteit van Luik.

Op basis van de cijfers van 2021 van de Nationale Bank en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft de universiteit 10.960 banen geïdentificeerd. Deze functies vertegenwoordigen 9.200 voltijdse equivalenten. Het aandeel van de directe werkgelegenheid bedraagt 5.100 functies, tegenover 4.726 een jaar eerder en 3.250 in 2016. Daarnaast zijn 158 bedrijven betrokken bij de activiteiten van de luchthaven, tegenover 145 in 2018.

Douaneagenten

Tot de grootste werkgevers behoren ASL Airlines – waar 450 mensen werken, onder wie 300 piloten -, Challenge, FedEx en Protection Unit. Het Chinese Alibaba neemt via zijn logistieke dochteronderneming Cainiao eveneens een belangrijke positie in. Ook douaneagenten zijn steeds talrijker in Luik en vertegenwoordigen 19 procent van de bedrijven en 17 procent van de werkgelegenheid.

Wat de directe werkgelegenheid betreft, heeft 97 procent van de werknemers een vast contract en is 84 procent voltijds in dienst. Bovendien is 94 procent van de banen in de privésector, aldus de studie. Wat de herkomst van de werknemers betreft, komt 81,9 procent uit de provincie Luik, maar de luchthaven van Luik trekt werknemers aan uit heel Wallonië en zelfs uit Vlaanderen (3,6 procent).