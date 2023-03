Dewaele Vastgoedgroep vult met overname blinde plek op in Vlaams-Brabant

Met de overname van vier vestigingen van CBI IMMO heeft Dewaele nu ook een sterke positie in het zuiden van Vlaams-Brabant. Nu moeten de blinde vlekken in de rest van de provincie, de Kempen en het Waasland nog worden opgevuld.

Vanuit haar hoofdzetel in Brugge verdubbelde Dewaele Vastgoedgroep in vijf jaar tot een netwerk van 48 kantoren. Met de overname van vier vestigingen van CBI IMMO heeft het nu ook een sterke positie in het zuiden van Vlaams-Brabant.

Dewaele Vastgoedgroep zet haar expansie verder, deze keer in Vlaams-Brabant, met de integratie van vier kantoren van CBI IMMO. Die uitbreiding gebeurt na de recente overname van vier Limburgse kantoren. Dewaele is de grootste onafhankelijke vastgoedmakelaar van het land. “Met die overname vullen we een van onze blinde vlekken in Vlaanderen op”, zegt Sofie Spriet, de CEO van Dewaele, dat vorig jaar een omzet van 29 miljoen euro draaide en voor dit jaar op 33 miljoen mikt.

CBI IMMO bestaat sinds 1975 en wordt geleid door Ingrid Goffaux en vennoot Frank Laporte. Het heeft kantoren in Strombeek-Bever, Vilvoorde, Grimbergen en Meise-Wemmel. Jaarlijks is het de makelaar in 300 vastgoedtransacties in de noordrand boven Brussel. Sofie Spriet: “Net als Dewaele kiezen zij bewust voor een netwerk van kantoren in eigen beheer en niet voor een franchisingstructuur. Dat bevordert de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten en de band met de medewerkers maximaal.”

Dewaele is in 1984 begonnen met één kantoor in Brugge. De voorbije vijf jaar verdubbelde de groep tot 52 vestigingen, waarvan 23 kantoren door een overname. Geografisch zijn de vier vestigingen van CBI IMMO ook complementair met de twee Dewaele-vestigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Spriet: “Die vier CBI-kantoren zijn de missing link tussen onze Brusselse vestigingen en onze aanwezigheid in de zuidrand van de provincie Antwerpen. Vanaf nu hebben we dus vastgoedhuizen langs het volledige E19-traject, van de Nederlandse grens over Antwerpen tot Brussel. We hebben nog enkele regio’s in Vlaanderen waar we niet actief zijn en op zoek zijn naar overnames: de Kempen, het Leuvense en het Waasland. Dewaele mikt op een netwerk van zeventig kantoren in heel Vlaanderen.”

De groep heeft geen plannen in Wallonië. Spriet: “Dewaele integreert de nieuwe culturen volledig in de rest van de groep. Een autonome commerciële of hr-insteek is niet aangewezen. Daarom moet er een culturele match zijn met het plaatselijke kantoor en Dewaele, voor we tot een overname overgaan. Die culturele match is moeilijk met een Waals kantoor in een Vlaamse groep. In Brussel is de uitdaging al groot genoeg.”

Vlaams-Brabant wordt gekenmerkt door torenhoge vastgoedprijzen. Spriet: “Net als de rest van Vlaanderen is de woningmarkt er wel aan het stagneren. De hitte in de vastgoedpan is na covid uit de markt. Gelukkig maar. Dat is helemaal anders voor de huurmarkt. Als we een kwaliteitsvol pand aan huurders aanbieden, is er een echte stormloop. Voor veel jonge gezinnen is de regio een aantrekkelijk alternatief voor Brussel, waar de mobiliteit een zwaar probleem aan het worden is.”