Deceuninck komt zonder kleerscheuren uit Turkse catastrofe

De beursgenoteerde pvc-raamprofielengroep Deceuninck werd niet rechtstreeks getroffen door de aardbeving in Turkije, waar het sterk actief is. CEO Theo Humblet houdt wel de adem in voor de politieke onzekerheid als gevolg van de catastrofe.

Turkije vertegenwoordigt 20 à 25 procent van de groepsomzet van Deceuninck. De groep heeft er ook zijn twee belangrijke productievestigingen, in de westelijke havenstad Izmir en nabij Istanboel. “Dat zijn ook de twee mooiste en grootste fabrieken van de groep”, zegt CEO Theo Humblet. “Maar die liggen zeer ver weg van het epicentrum van de aardbeving. De directe impact op onze infrastructuur is nul.” Enkele klanten werden wel getroffen, maar ook de impact daarvan blijft binnen de perken. “De getroffen regio is een iets armere regio, waar we niet erg actief zijn. We hebben ook maatregelen genomen om die getroffen klanten te steunen”, zegt Humblet, die maandag zelf afreist naar Turkije.

Deceuninck heeft daarnaast tien verkoopkantoren in Turkije. Een daarvan is gelegen in de stad Adana, ongeveer 200 kilometer ten westen van de zwaar getroffen miljoenenstad Gaziantep. “We hebben daar een handvol salesmensen, maar die zijn ongedeerd. We hebben ze naar huis gestuurd en alvast een maand wedde gegeven, zodat ze voortkunnen.”

Deceuninck telt ruim duizend werknemers in Turkije. “Gelukkig heeft niemand van ons personeel een direct gezinslid verloren, maar vrijwel iedereen heeft wel een familielid dat omgekomen is. Zo is het nichtje van onze hr-manager omgekomen. Dat weegt enorm. Het klinkt wat zemerig, maar we zijn toch een beetje een familie.”

Humblet verwacht wel toenemende volatiliteit in Turkije. “De algemene sociale, economische en vooral ook politieke impact is moeilijk te voorspellen. Hoe gaat heel dat land hierop reageren?” De Turkse presidents- en parlementsverkiezingen staan gepland voor 14 mei. “Het was al onduidelijk hoe die zouden uitdraaien, maar nu is dat nog meer het geval. Zullen de verkiezingen uitgesteld worden? En voor hoelang? Weken? Maanden? Een halfjaar?”, vraagt Humblet zich af. “Dat is van een andere orde dan enkele klanten die nu minder bestellen.”