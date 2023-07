De Belgische landbouw vergrijst. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. Van bijna een kwart van de 36.000 Belgische landbouwbedrijven stond in 2022 een 65-plusser aan het roer.

Van nog eens een derde waren de bedrijfsleiders tussen de 55 en 64 jaar oud. Bijna 55 procent van de Belgische landbouwbedrijven wordt dus geleid door een 55-plusser. Omgekeerd is slechts iets meer dan 6 procent van de eigenaars jonger dan 35.

Jong of oud, de overgrote meerderheid van de Belgische landbouwbedrijven wordt geleid door een man. Het gaat om 85,2 procent van de bedrijven, terwijl dat in Europe gemiddeld slechts 68,4 procent is.

Daarnaast zijn de Belgische landbouwers opvallend vaak gespecialiseerd in veeteelt. Met 44,1 procent van de landbouwbedrijven staat ons land daarmee op de vijfde plaats in Europa, na Nederland, Oostenrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Ierland.

