AI geschikt voor juridische beroepen: Henchman haalt 6,5 miljoen euro op

Onder andere de oprichters van Showpad en Collibra investeren in Henchman, dat met zijn software het werk van advocaten en juristen vereenvoudigt. “Toen iedereen aan het praten was over ChatGPT, hadden wij de technologie erachter al ingebouwd in Henchman.”

Henchman kende de voorbije maanden op alle vlakken een fenomenale groei en telt nu meer dan 100 klanten. “We bedienen vooral middelgrote advocatenkantoren, en zitten daarnaast bij de juridische diensten van verschillende bedrijven”, zegt Jorn Vanysacker. Het team groeide in enkele maanden van 12 naar 35 mensen, de omzet steeg in een jaar met 750 procent. Die groei is ook investeerders niet ontgaan. Nadat het bedrijf al 3 miljoen euro had opgehaald, volgt nu een ronde van 6,5 miljoen euro. “De advocatuur gaat met artificiële intelligentie een nieuw tijdperk in. Ik ben ervan overtuigd dat Henchman een leidende rol zal spelen in deze transformatie. Ze hebben het team, de technologie en de tractie om een dominante wereldspeler te worden”, zegt Louis Jonckheere, medeoprichter van Showpad over Henchman.

Die ronde werd geleid door het Amerikaanse Adjacent VC, dat ook bedrijven als de Britse fintech Revolut en de Belgische e-bikespeler Cowboy in portfolio heeft, en het Duitse Acton Capital, dat eerder in de marktplaats Etsy investeerde. Ook het Britse Conviction VC doet mee, net als enkele toppers van bekende Belgische techparels als Showpad en Collibra. Van Showpad stappen Louis Jonckheere, Pieterjan Bouten en Hendrik Isebaert in, vanuit Collibra is dat CEO Felix Van de Maele. Ook Bram Couvreur, partner bij het advocatenkantoor Cooley, en Koen Christiaans van Rydoo zijn businessangel van dienst. De ronde werd aangevuld met subsidies van Vlaio, en investeringen van de bestaande aandeelhouders en de investeringsmaatschappij F3 Finance.

Henchman wil inzetten op verdere innovatie om data inzichtelijker te maken, en het wil ook internationaliseren. Het Gentse bedrijf zegt klanten in vijftien landen te landen te hebben, en heeft een oog op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Confidentieel

Toen Jorn Vanysacker en Gilles Mattelin in 2019 hun techbedrijf Intuo verkochten, merkten ze tot hun verbazing hoe weinig advocaten inzetten op technologie. “Vooral bij het opstellen van complexere contracten verliezen ze veel tijd met het doorploegen van eerdere contracten op zoek naar relevante clausules”, zegt Vanysacker. Het duo zag een kans en lanceerde twee jaar later samen met CTO Wouter Van Respaille hun start-up Henchman. De in Word geïntegreerde zoekrobot suggereert clausules op basis van eerdere contracten. Henchman claimt dat juristen hun contracten zo meer consistent en een uur sneller kunnen.

Daar waar de markt aanvankelijk twijfelde, komt de zaak nu in een stroomversnelling. Jorn Vanysacker: “Juristen hebben lang gedacht dat technologie geen impact op hun sector zou hebben, maar met ChatGPT is dat veranderd. Maar dat die software traint op publieke data, druist in tegen de confidentialiteit in de juridische sector. Henchman biedt daar een oplossing voor. Wij verbinden rechtstreeks met de database van de juristen. Ze kunnen bepaalde clausules uit hun database verrijken met de GPT-3-technologie, zonder dat hun data publiek worden.” “Toen iedereen nog aan het praten was over ChatGPT, hadden wij de technologie erachter al ingebouwd in Henchman”, vult Mattelin aan.