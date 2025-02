Wintercircus-CEO Louis Jonckheere in Trends Talk: ‘Over 5 jaar hebben we een veelvoud aan unicorns’

Louis Jonckheere, de CEO van het Gentse Wintercircus, is ervan overtuigd dat de bodem om unicorns te bouwen – jonge, private techbedrijven die meer dan 1 miljard dollar waard zijn – alleen maar beter wordt. Dat zegt hij in Trends Talk van dit weekend op Kanaal Z.

De bovenverdiepingen van het iconische Wintercircus in Gent zijn een broedplaats van start-ups die AI-toepassingen ontwikkelen, daarbij gesteund door het Leuvense onderzoeksinstituut imec. Jonckheere stelt vast dat we steeds méér van die beloftevolle start-ups creëren, die intussen ook vlot geld weten op te halen. Toch zolang die kapitaalrondes niet té groot worden.

“Het wordt moeilijker als je groeifinanciering nodig hebt en als je beslist om internationaal te gaan”, zegt Louis Jonckheere. “Als je beslist om naar de Verenigde Staten te gaan en een kapitaal van 30, 40, 50 miljoen nodig hebt, dan zien we dat het in Europa opeens een pak moeilijker wordt, omdat kapitaal minder toegankelijk is. En omdat ook het talent dat je nodig hebt om die groei te realiseren, minder voorhanden is.

“Op zich is dat geen probleem, want dat komt wel. Als je het aantal unicorns in België vergelijkt met vijf tot zes jaar geleden… We hebben er vijf keer zoveel. En ik kan u garanderen dat we over vijf jaar ook een veelvoud aan unicorns zullen hebben.”

“Het Europese ecosysteem, en ook het Belgische, zit gewoon nog een stukje vroeger in zijn evolutie dan de Amerikaanse of de Aziatische ecosystemen. Ik ben er dus rotsvast van overtuigd dat de vruchtbare bodem om die unicorns te bouwen alleen maar beter wordt. Maar dat heeft gewoon tijd nodig.”

