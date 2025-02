Aandelenduel: Melexis versus X-Fab

In deze rubriek gaan twee secorgenoten of verwante bedrijven in duel. Dat doen ze aan de hand van vijftien financiële parameters. Het aandeel dat het meeste duels wint, krijgt de voorkeur van de redactie van Trends Beleggen. Deze week zetten we twee verwante ondernemingen in termen van activiteiten en referentieaandeelhouderschap tegenover elkaar: Melexis en X-Fab.

– Marktpositie: Melexis

– Beurswaarde: Melexis

– Koersprestatie 5 jaar: X-Fab

– Return 5 jaar: X-Fab

– Bèta: Melexis

– Dividendrendement: Melexis

– Groei dividend 5 jaar: Melexis

– Koers/winst ’25: X-Fab

– PEG-ratio: Melexis

– Koers/omzet: X-Fab

– Koers/boekwaarde: X-Fab

– Ev/ebitda: X-Fab

– Rendement op eigen vermogen: Melexis

– Rendement op ingezet kapitaal: Melexis

– Schuldgraad: Melexis

We krijgen voortdurend de vraag of we Melexis en X-Fab interessant vinden, nu de koersen zo zijn teruggevallen. Daarbij komt ook de vraag welke van de twee het interessants is. Daarom vergelijken we ze eens in ons Aandelenduel.

In marktpositie en beurswaarde (2,5 miljard euro versus minder dan 700 miljoen euro) neemt Melexis de leiding. De koersprestaties op vijf jaar vallen ons tegen. Vooral die van Melexis, waarvan de koers lager staat van vijf jaar geleden. Als we de dividenden meerekenen, dan blijft X-Fab, dat geen dividenden uitkeert, lichtjes voor (11,2% versus 10,4%).

Gezien hun verwantschap is het niet onlogisch dat de ratio’s af en toe heel dicht bij elkaar liggen. Dat geldt voor de marktgevoeligheid (bèta), waar Melexis nipt wint. Het dividenderendement en de dividendgroei zijn een kolfje naar de hand van Melexis, dat een prima dividendpolitiek (voorspelbaar en jaarlijks stijgend) heeft ontwikkeld.

Maar in termen van waardering gaan de meeste duels toch weer de kant van X-Fab uit. Melexis is de voorbije jaren niet zo goedkoop geweest als nu, maar X-Fab is nog goedkoper tegen onder meer 0,9 keer de verhouding van de koers tegenover de omzet en 0,7 keer de koers tegenover de boekwaarde.

Het duel op basis van de PEG-ratio (price earning to growth, koerswinst ten opzichte van de winstgroei) voor de komende vijf jaar is heel moeilijk omdat er haast geen schattingen van analisten zijn voor X-Fab voor die periode. Het voordeel gaat naar Melexis, maar wat meer schattingen hadden tot een ander resultaat kunnen leiden.

Zowel op basis van het rendement op eigen vermogen (ROE) als het rendement op ingezet kapitaal (ROCE) gaat het duel naar Melexis, dat een nettokaspositie heeft en zo ook met zijn schuldgraad X-Fab ver achter zich laat.

Conclusie

Gezien de verwantschap tussen de twee bedrijven was te verwachten dat dit Aandelenduel alle kanten zou uitgaan. De resultaten geven toch een voorkeur aan Melexis tegenover X-Fab met een score van negen gewonnen duels tegenover zes. Daar hoort de disclaimer bij dat de PEG-ratio beïnvloed is door een gebrek aan prognoses voor X-Fab. We hanteren voor beide aandelen momenteel het advies ‘koopwaardig’, maar als er een van beide in de voorbeeldportefeuille zou terechtkomen, zal het dan eerder Melexis dan X-Fab worden.