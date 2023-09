Ackermans & van Haaren niet klaar in Vietnam: ‘Met Deep C nog 1.860 ha te ontwikkelen’

De Antwerpse holding Ackermans & van Haaren is vast van plan in Vietnam actief te blijven en heeft de ambitie er verder te groeien. Dat hebben voorzitter Luc Bertrand en verantwoordelijke internationale relaties Philip Heylen woensdag aan Belga gezegd in de marge van de economische missie van Vlaams minister-president Jan Jambon in Vietnam. Via dochteronderneming Deep C ontwikkelt Ackermans & van Haaren 3.400 ha industriezone in het noordoosten. “Daarvan moet er nog 1.860 ha ontwikkeld worden. We zijn hier dus nog niet klaar”, zegt Heylen.

Ackermans & van Haaren is al meer dan 25 jaar actief in Vietnam en heeft in die periode via dochterbedrijf Deep C voor meer dan 800 miljoen dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van vijf industriezones in Haiphong en Quang Ninh, twee regio’s in het noordoosten van het land die samen zowat het industrieel-logistieke hart vormen van het land en die groeicijfers optekenen van boven de 10 procent. Het is veruit de grootste investering vanuit Vlaanderen in Vietnam.

Met Deep C heeft de Antwerpse investeringsgroep pionierswerk verricht, want het Vietnam van 25 jaar geleden is niet het Vietnam van vandaag. Vietnam maakte de voorbije decennia een stevige sprong. Van een van de armste landen in 1990 groeide het uit tot een van de meest dynamische economieën in de ASEAN, de organisatie van Zuidoost-Aziatische landen.

Vijf industriezones

Voorzitter Luc Bertrand heeft dan ook geen spijt van de keuze voor Vietnam, integendeel. “Onze activiteiten hier zijn een voorbeeld van de capaciteit van onze groep om geduldig te zijn en om op lange termijn een visie uit te bouwen en dat zal ons geen windeieren leggen”, aldus Bertrand.

Deep C ontwikkelt in de regio vijf industriezones, samen goed voor een oppervlakte van 3.400 ha, omgerekend zowat 5.000 voetbalvelden. Volgens Filip Heylen moet daarvan nog meer dan de helft, 1.860 ha, ontwikkeld worden. “We zijn morgendus nog niet klaar in Vietnam. We zullen hier de komende jaren zeker nog actief zijn”, aldus Heylen.

Momenteel telt Deep C zowat 150 klanten. Voorlopig zitten daar nog geen Vlaamse of Belgische bedrijven bij, al heeft Bekaert wel getwijfeld. “Maar wat niet is, kan nog komen. Als je ziet hoe snel het hier gaat, dan zullen er vanuit Europa en meer specifiek vanuit ons land bedrijven zijn die de opportuniteiten zien”, legt Heylen uit.

Meer buitenlandse investeerders

Door de snelle economische groei trekt Vietnam steeds meer aandacht van buitenlandse investeerders. Voelt Ackermans & van Haaren de concurrentie toenemen? “Die concurrentie groeit niet zozeer bij ons, maar bij derde partijen”, legt Bertrand uit. Dat heeft te maken met het feit dat Deep C de concessie heeft over de terreinen die het ontwikkelt. “We zijn ook niet bang van concurrentie. Als je dat zou zijn, kun je niet meer ondernemen”, vult Heylen aan.

En hoewel Ackermans & van Haaren hier al decennia actief is en een goed contact hebben met de plaatselijke overheden, toch kan de aanwezigheid van minister-president Jan Jambon tijdens vergaderingen van belang zijn, zeggen Bertrand en Heylen. “Wanneer ze zien dat we gesteund worden door onze eigen autoriteiten, zoals hier de minister-president, dan verhoogt dat hun vertrouwen en onze credibiliteit. We kunnen zelf heel veel aanbrengen, maar als we daarenboven de steun hebben van onze autoriteiten dan is dat een enorme plus”, aldus Bertrand.

G20

Het gaat razendsnel in Vietnam. Voorspeld wordt dat het land in 2050 tot de 20 grootste wereldeconomieën zal behoren. Vietnam wordt door steeds meer bedrijven ook opgenomen in de zogenaamde ‘China Plus One’-strategie, de strategie om te vermijden dat er alleen in China wordt geïnvesteerd en de activiteiten te diversifiëren naar andere landen.

Ook bij Ackermans & van Haaren voelt men de impact van Amerikaanse en Europese bedrijven die bewust voor Vietnam kiezen of die geheel of gedeeltelijk uitwijken van China naar Vietnam. “Als je zoekt naar opgeleid personeel, naar lage kosten en een stabiele omgeving: dat vind je hier allemaal en China is niet ver”, dixit Bertrand. “Vietnam is ambitieus. Ze hebben een jonge bevolking, die bereid is hard te werken en de eigen levensstandaard te verbeteren”, vult Heylen aan. (Belga)