Yields.io haalt 4,8 miljoen euro op om financiële risicomodellen nog beter te beheren

Met een kapitaalronde van bijna 5 miljoen euro maakt de Vlaamse fintechspeler Yields.io zich op om nieuwe markten te verkennen.

Wie geld beheert, wil de kans dat iets fout loopt beperken. Banken gebruiken dan ook complexe wiskundige modellen om mogelijke risico’s te kunnen inschatten. Die modellen kunnen op hun beurt fouten bevatten, maar gelukkig is er technologie die helpt bij de controle ervan. Het Belgische Yields.io, bijvoorbeeld, werkt onder meer voor de grootste financiële instellingen zoals HSBC en BNP Paribas.

Yields.io, dat in 2017 door de fysicus Jos Gheerardyn en de wiskundige Sébastien Viguié werd opgericht, gebruikt zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken om de controles uit te voeren. “Dankzij machinelearning kunnen zowel de gebruikers als de bouwers van die wiskundige modellen beter zien waar er problemen zijn”, zegt Gheerardyn.

Kapitaal ophalen in een moeilijk klimaat

Zes jaar na de lancering heeft Yields een team van 45 mensen, die voornamelijk in Brussel en Gent aan de slag zijn. De scale-up heeft een jaarlijkse omzet van zo’n 3 miljoen euro en haalde afgelopen week 4,8 miljoen euro op bij onder andere Giesecke+Devrient Ventures. Ook de bestaande investeerders, Pamica, de investeringsmaatschappij van Michel Akkermans, en Volta Ventures van Frank Maene (foto), namen deel aan deze ronde.

“Hoewel het voor veel scale-ups minder makkelijk is om geld op te halen, is deze ronde al bij al heel vlot verlopen”, zegt Gheerardyn. “We merkten wel dat men alles met zeer veel oog voor detail bekeken heeft. Toch zien investeerders het nut van onze software meteen in. Het is voor iedereen duidelijk hoe groot het risico van complexe modellen is, zeker in combinatie met atificiële intelligentie, maar ons platform biedt daar een antwoord op.”

Nieuwe markten

Met deze investering heeft Yields twee doelen, waaronder een verdere uitbreiding naar de Verenigde Staten. “We hebben al een aantal klanten in Amerika, maar we willen er ook een kantoor openen. Model risk management is in de Verenigde Staten strenger gereguleerd dan in Europa, waardoor er nog meer nood is om de risico’s te beheersen”, klinkt het.

Gheerardyn: “Daarnaast willen we andere sectoren onderzoeken met onze technologie. We focussen nu voornamelijk op de financiële sector, maar ook in andere toepassingen is het belangrijk om risico’s te beheersen. Denk maar aan gezondheidszorg, manifacturing of bij verzekeringen. De Europese AI Act zorgt voor een wetgevend kader voor AI-toepassingen, waardoor onze oplossing alleen maar relevanter zal worden.”