Het akkoord over de verhoging van het schuldenplafond in de Verenigde Staten is klaar om aan het Congres te worden voorgelegd. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden zondag plaatselijke tijd bekendgemaakt. Hij riep de parlementsleden op om de tekst goed te keuren.

Biden noemde het akkoord tijdens een korte toelichting aan de pers in het Witte Huis “een stap voorwaarts” en riep zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat op de deal zo snel mogelijk goed te keuren. Het lagerhuis stemt woensdag over de tekst. De Senaat vrijdag of komend weekend. De timing van dat goedkeuren is belangrijk, zodat de Amerikaanse overheid niet zonder geld komt te zitten.

Het meest positieve aan het akkoord is dat een wereldwijde financiële crisis naar verwachting is vermeden. Minister van Financiën Janet Yellen had onlangs gewaarschuwd dat de regering op 5 juni de status van wanbetaler dreigde te krijgen, met mogelijk rampzalige gevolgen voor de internationale financiële markten.

Verdeeld positief

Minder goed dan weer is dat de VS met zijn huidige beleid gewoon schulden blijft opstapelen, waardoor er geen echte structurele oplossing is gevonden. Volgens een raming van de Amerikaanse krant The New York Times zal met het akkoord amper 860 miljard dollar worden bespaard, waar volgens het ministerie van Financiën 12.000 miljard nodig is om de oplopende rentelasten onder controle te krijgen

President Joe Biden, zelf een Democraat, heeft er de voorbije dagen een moeilijke periode van onderhandelingen opzitten met de Republikeinse leider Kevin McCarthy. Een dag eerder raakte bekend Biden en McCarthy, enkele dagen voor het aflopen van de deadline, een principeakkoord bereikten over de verhoging van het schuldenplafond. Het schuldenplafond, dat 31.400 miljard dollar bedroeg, ofwel ruim 120 procent van het bruto binnenlands product wordt met zo’n 4.000 miljard verhoogd. Het exacte bedrag wordt niet genoemd, maar het akkoord geldt tot januari 2025. Daarmee ligt er alvast werk op de tafel van de volgende president van de Verenigde Staten die dat jaar wordt geïnaugureerd.

Uitgaven plafonneren

Zowel Biden als McCarthy is er niet in geslaagd om zijn gehele achterban achter het akkoord te scharen. McCarthy noemt het akkoord een ‘historische deal’ die ’95 procent’ van zijn fractie ‘zeer opgewonden’ maakt. Er luidt voornamelijk kritiek uit linkse hoek bij de Democraten en extreem rechtse hoek bij de Republikeinen.

Die laatste partij profileerde zich als goede huisvader die de schatkist en de begroting wilde bewaken. De republikeinen wilden het schuldenplafond eerst met een veel kleiner bedrag verhogen, namelijk met 1.500 dollar, en dat slechts tot maart volgend jaar. De uitgaven in de begroting moesten eveneens geplafonneerd worden en dat tot het niveau van 2022, gedurende 10 jaar. De Democraten hebben die eis kunnen terugdringen tot een uitgavenplafond dat twee jaar geldt.

Omstreden besparingen

Daarbovenop wilde de partij van McCarthy meteen ook besparingen invoeren die bij de Democraten in het verkeerde keelgat schoten. De Republikeinen poogden om enkele stokpaardjes van president Biden grotendeels ongedaan te maken, waaronder inspanningen rond klimaat, gezondheidszorg en het kwijtschelden van studentenschulden. Daarmee komt de partij ook niet geheel toevallig net een jaar voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De Democraten hebben compromissen gemaakt, maar de verwezenlijkingen van Biden blijven grotendeels overeind. De republikeinen slepen versnelde procedures voor energieprojecten uit de brand, net als de aanleg voor een gaspijplijn in West Virginia. Twee akkoorden die niet goed vallen aan de groene zijde. Maar het zwaarste verlies van de Democraten zijn de strengere arbeidsvoorwaarden voor arme Amerikanen om voedselhulp te ontvangen.