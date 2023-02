Uitval Franse kernreactoren zadelt moederbedrijf Luminus met recordverlies op

De Franse energiereus EDF heeft vorig jaar een historisch verlies van 17,9 miljard euro geleden. Dat meldt het persagentschap Belga. Het staatsbedrijf heeft al 64,5 miljard euro schulden.

Over zijn Belgische activiteiten zegt het bedrijf dat het 118 miljoen euro ebitda-winst (de winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) boekte. Dat is 7,2 procent minder dan een jaar eerder. EDF verwijst onder meer naar een lagere nucleaire productie en aankopen tegen erg hoge prijzen.

EDF kreeg in 2022 te maken met de uitval van een hele hoop Franse kernreactoren. Zo was, ten gevolge van onder meer door corrosie veroorzaakte scheurtjes bij verouderde reactoren en de beperkte beschikbaarheid van koelwater door de hete zomer, op een bepaald moment de helft van de 56 Franse reactoren offline.

Scheurtjesreactoren

“Bij onderhoudsproblemen met nucleaire technologie moeten ingenieurs, vanwege de ingrijpende veiligheidsprocedures, voldoende lang hun tijd nemen om te checken waar het misloopt”, laat professor kernfysica Nathal Severijns (KU Leuven) weten aan onze redactie. “Dat is standaard, maar bij EDF kwamen er vorig jaar een aantal dingen op ongelukkige wijze samen, waardoor de productie langer stillag dan verwacht.”

Overigens zijn er geen parallellen met de ‘scheurtjescentrales‘ in Belgische context: “Bij Doel 3 en Tihange 2 was het probleem waterstofvlokken, een bekend fenomeen in de materiaalkunde. Die werden ten onrechte scheurtjes genoemd.”

Wegens de door stillegging ontstane tekorten moest EDF aankopen op de groothandelsmarkt, waar de prijzen erg hoog waren. Daarnaast had de Franse regering voor de stroom die EDF verkocht aan consumenten, een plafondbedrag vastgelegd dat ver onder de markttarieven lag.

Pas eind 2022 startte de Franse regering het proces op om EDF weer volledig te nationaliseren. Die nationalisering kost de Franse belastingbetaler 9,7 miljard euro.

Opvallend minder Franse stroom

Frankrijk heeft in 2022 over de hele lijn opvallend minder stroom geproduceerd, tot het laagste niveau sinds 1992. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de netbeheerder RTE, waarover Belga eerder berichtte. Naast de problemen met het nucleaire productiepark, was het laagterecord ook te wijten aan de droogte, waardoor waterkrachtcentrales stil lagen.

Vorig jaar kwam slechts 62,7 procent van alle Franse elektriciteit van kerncentrales. Het jaar voordien was dat nog 69 procent en in het verder verleden meer dan 70 procent. In absolute termen ging het zelfs om de laagste nucleaire productie sinds 1988, tot 279 terawattuur (TWh). Dat is veel minder dan bijvoorbeeld 430 TWh nucleaire productie in 2005.