Er komen geen nieuwe windmolens in de Verenigde Staten, verklaarde Donald Trump gisteren tijdens een persconferentie. De aandelen van windenergiebedrijven wereldwijd gingen als gevolg achteruit. Daarnaast verhoogde de herkozen Amerikaanse president opnieuw de druk op de NAVO-landen, wat een beursreactie uitlokte bij defensieaandelen.

Tijdens een persconferentie in Mar-a-Lago in de Amerikaanse staat Florida lichtte Donald Trump meer plannen toe voor zijn aankomende ambtstermijn: hij wil voorkomen dat er nieuwe windmolens in de Verenigde Staten worden gebouwd.

De Deense windturbinefabrikant Vestas Wind Systems verloor woensdag 5,66 procent op de beurs, terwijl het energiebedrijf Ørsted en de Duitse windturbineproducent Nordex beide meer dan 5 procent in waarde daalden. Ook Belgische bedrijven bleven niet volledig gespaard: DEME, actief in offshore windparken, zag zijn koers met 1,49 procent dalen.

Trump heeft in het verleden al felle kritiek geuit op windenergie, waarbij hij windmolens onder meer “kankerverwekkend” noemde. Bovendien heeft hij eerder juridische stappen ondernomen tegen een offshore windpark bij zijn golfresort in Schotland. De sector, die onder president Joe Biden nog profiteerde van grootschalige groene subsidies via de Inflation Reduction Act, staat nu opnieuw onder druk.

Bovendien kampen verschillende windenergieprojecten voor de Amerikaanse kusten al met vertragingen en annuleringen door stijgende kosten. Analisten verwachten dat Trump zijn invloed zal gebruiken om federale vergunningen voor nieuwe projecten te bemoeilijken, wat extra onzekerheid creëert voor bedrijven die afhankelijk zijn van de Amerikaanse markt.

NAVO-druk

In contrast met de problemen in de windenergiesector zagen defensiebedrijven hun aandelen stijgen na een andere krasse uitspraak van de president-elect. Trump riep NAVO-lidstaten op om hun defensie-uitgaven te verhogen naar 5 procent van hun bruto binnenlands product (bbp). Dat zou meer dan het dubbele betekenen van de huidige doelstelling die sinds 2014 bestaat, namelijk een investering van 2 procent van het bbp. België is een van de ongeveer twintig landen die deze ondergrens niet halen. Het onderwerp staat echter wel op de agenda van de regeringsonderhandelingen voor de volgende federale regering.

De duidelijke focus op defensie van de toekomstige Amerikaanse president zal de Europese defensie-industrie geen windeieren leggen, redeneren beleggers. Defensiebedrijven zoals het Noorse Kongsberg Gruppen (+4,1%), het Zweedse Saab (+5%) en het Duitse Rheinmetall (+5,3%) profiteerden van de uitspraken. Europese defensiebedrijven reageren daarmee positief op het vooruitzicht van verhoogde uitgaven in NAVO-landen, een prioriteit die Trump meermaals heeft benadrukt.

Tot slot ontsnapten ook Denemarken en Canada niet aan kritiek van Donald Trump. Daarover meer in een analyse van Herman Matthijs, hoogleraar openbare financiën aan de UGent. Wat staat Groenland te wachten onder een presidentschap van Trump?