Biotechbedrijf Galapagos splitst in twee en schrapt honderden banen

Biotechbedrijf Galapagos splitst op in twee beursgenoteerde bedrijven en voert een reorganisatie door waarbij 300 banen worden geschrapt. Dat heeft het bedrijf met zetel in Mechelen woensdag aangekondigd. Hoeveel banen in ons land verwijnen is niet duidelijk.

Met de splitsing zegt Galapagos aandeelhouderswaarde te willen ontgrendelen. Er zal een nieuw bedrijf worden opgericht met 2,45 miljard euro in cash dat zich zal richten op het opbouwen van een pijplijn aan innovatieve geneesmiddelen. Dat zal gebeuren via overnames, klinkt het. Het nieuwe bedrijf mikt onder meer op transacties van beloftevolle geneesmiddelenprogramma”s of bedrijven actief in onder meer virologie, immunologie of oncologie.

Het bestaande Galapagos gaat dan weer focussen op celtherapie bij oncologie. Dat is de activiteit waar Galapagos zich sinds 2022 op concentreert.

Dat betekent wel dat een andere activiteit van Galapagos wordt stopgezet: de ‘small molecules’. Het bedrijf gaat op zoek naar een eventuele overnemer daarvoor.

Banen weg

Het stopzetten van het ‘small molecules’-onderzoek houdt een reorganisatie in. Die zal naar verwachting leiden tot een reductie van ongeveer 300 banen in Europa, wat neerkomt op 40 procent van het personeelsbestand. De banen zijn bedreigd in Frankrijk, België, Nederland en Zwitserland.

De reorganisatie zou resulteren in een “aanzienlijke inkrimping” van het personeelsbestand in België en de verwachte sluiting van de vestiging in Frankrijk. Hoeveel banen in ons land verwijnen is niet duidelijk. “De ondernemingsraad wordt ingelicht”, aldus een woordvoerster. Het hoofdkwartier van Galapgos blijft wel in Mechelen.

