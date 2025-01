De focus van een Trends Manager van het Jaar

Gert Bervoets slaagde er als CEO in de omzet van het logistieke familiebedrijf H. Essers ruim te verdubbelen van bijna 400 miljoen euro in 2013 tot boven 1 miljard euro, en dat op een heel uitdagende markt. Hij is meer dan verdiend onze 40ste Trends Manager van het Jaar. De redactie van Trends Kanaal Z wenst hem langs deze weg nog eens van harte proficiat.

Woensdagavond mocht Gert Bervoets de onderscheiding in ontvangst nemen tijdens een galashow met bijna 1.300 gasten. Trends Manager van het Jaar is een individuele onderscheiding, omdat de belangrijkste beslissingen meestal de verantwoordelijkheid van de CEO zijn. Uiteraard kan een manager alleen excelleren dankzij een goed team, iets wat alle kandidaten steevast benadrukken. De onderscheiding is daarom ook een bekroning voor alle medewerkers van H. Essers.

Overal in Vlaanderen kom je talent en mooie bedrijven tegen. Die weelde moeten we met z’n allen koesteren.

Hier kunt u lezen welk indrukwekkend parcours Gert Bervoets en zijn team rijden bij H. Essers. We geven u ook graag een korte blik achter de schermen. De voorbije veertig jaar is het doel altijd hetzelfde gebleven: excellent leiderschap in de kijker zetten. Maar er is veel veranderd in hoe de Trends Manager van het Jaar verkozen wordt. De redactie gaf voor de huidige editie de eerste aanzet voor een longlist. Daarna stelde een jury van tien top-CEO’s en experts de shortlist van de genomineerden op.

We houden vast aan de onafhankelijkheid van de jury. Daarom heeft de redactie er slechts één stem. De jury is genderparitair samengesteld en staat onder leiding van Bart De Smet, de Trends Manager van het Jaar 2016 en voorzitter van de verzekeraar Ageas. Na het opstellen van de shortlist volgen verschillende stemrondes, met onder meer een onlinevoting door geregistreerde lezers van Trends.be en een aparte stemming bij ex-laureaten. Ook de jury van experts geeft haar finale punten, nadat de kandidaten persoonlijk hun kandidatuur hebben kunnen toelichten en vragen van de juryleden hebben beantwoord.

Sta me toe een stukje van de kroon te ontbloten door een anekdote te vertellen uit het betoog van Gert Bervoets. Ze is illustratief voor de uitdagingen waar iedere beslissingsmaker in het bedrijfsleven of de politiek mee worstelt. Gert Bervoets begon in zijn mondelinge verdediging voor de jury over het belang van focus. H. Essers legde zich onder zijn leiding almaar meer toe op gespecialiseerde logistiek voor de chemie en de gezondheidszorg. Het betekende dat hij klanten uit andere sectoren moest weigeren. “Uiteindelijk zouden we hen toch niet de service kunnen bieden die ze verdienen”, zei hij. “En het zou de uitvoering van onze strategie vertroebelen.” Het vergt durf om dat te doen. Zeker in tijden dat de omzet onder druk staat, is het verleidelijk tot elke prijs omzet te draaien en niet meer aan het doel aan de horizon te denken. Maar je kunt pas excelleren als je keuzes durft te maken en prioriteiten durft te stellen.

Ook in het indrukwekkende parcours van de andere genomineerden – in alfabetische volgorde Dominiek Valcke (TVH), Luc Van den hove (imec), Leen Van den Neste (vdk bank) en Kobe Verdonck (SD Worx) – speelt focus een grote rol. Alleen door keuzes te maken en daaraan vast te houden, bouw je een cruciale leverancier voor de wereldwijde industrie, een wereldvermaard onderzoekscentrum, een bank die nog nooit verlies heeft gedraaid of een Europese kampioen in hr-dienstverlening. Overal in Vlaanderen kom je talent en mooie bedrijven tegen. Die weelde moeten we met z’n allen koesteren. Laat dat ook het voornemen zijn van onze politici.

Voor het overige ben ik van mening dat er zo snel mogelijk een federale regering gevormd moet worden. Onze ondernemers, bedrijven en de 11 miljoen inwoners van dit land, hebben recht op een goed bestuur.