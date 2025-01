Meta zet punt achter factchecking in de VS

Meta, het moederbedrijf van platformen Facebook, Instagram en WhatsApp, zet een punt achter haar factcheckingprogramma door derden in de Verenigde Staten. Dat is een stevige stap achteruit in het contentmoderatiebeleid van Meta.

“We zullen factcheckers vervangen door ‘Community Notes’, ons beleid vereenvoudigen en ons focussen op het beperken van fouten”, aldus Meta-baas Mark Zuckerberg in een bericht op sociale media (zie lager). Ook het platform X van miljardair Elon Musk hanteert zulke ‘Community Notes’, waarbij gebruikers onder een bericht context kunnen toevoegen.

“We hebben gezien dat deze aanpak op X werkt, waar ze hun community de macht geven om te beslissen wanneer berichten mogelijk misleidend zijn en meer context geven”, aldus de Meta-topman. Het bedrijf zal zelf zulke nota’s niet schrijven, noch beslissen welke te zien zijn. “Ze worden geschreven en beoordeeld door gebruikers.”

Presidentsverkiezingen

Volgens Zuckerberg is die wijziging nodig na jaren van controversiële debatten over content. De meest recente Amerikaanse presidentsverkiezingen vormden daarbij een “cultureel keerpunt”, zegt hij in een videobericht. Lees verder onder de video.

Beperkingen

Meta zal een aantal beperkingen opheffen op onderwerpen zoals immigratie, genderidentiteit en gender. Het bedrijf legt de focus op de bestrijding van ernstige schendingen, zegt het in een verklaring.

Facebook ontwikkelde een factcheckingprogramma door derden, waarbij meer dan 80 media wereldwijd worden vergoed voor hun factchecks op Facebook, WhatsApp en Instagram.