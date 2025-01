Gert Bervoets (H. Essers) is Trends Manager van het Jaar

Gert Bervoets, de CEO van H. Essers, werd verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2024. Hij is de 40ste laureaat en volgt op de erelijst Lieve Mostrey op, de CEO van Euroclear. Gert Bervoets, die voor de tweede keer was genomineerd, werd verkozen door een onafhankelijke jury en de lezers van Trends.

Gert Bervoets (54) werkt sinds 2002 bij het logistieke familiebedrijf H. Essers, in 2013 werd hij er CEO. Bervoets is de tweede CEO die niet afstamt van de familie Essers. Hij deed in een zeer uitdagende markt in tien jaar tijd de omzet meer dan verdubbelen van bijna 400 miljoen euro in 2013 naar ruim één miljard euro in 2023. “Gert heeft de jury overtuigd met zijn bevlogen leiderschapsstijl, zijn strategisch inzicht, zijn aandacht voor innovatie, zijn focus én daadkracht”, zegt juryvoorzitter Bart De Smet.

Onder de leiding van Gert Bervoets legde het Limburgse familiebedrijf steeds meer de focus op twee centrale kernactiviteiten, gespecialiseerde logistiek voor de chemie en de gezondheidssector. Beide sectoren zijn goed voor 90 procent van de omzet. Die focus deed H. Essers uitgroeien tot een internationale speler met bijna 100 vestigingen in 18 landen. In totaal werken voor de groep, inclusief joint ventures, 7.500 mensen. Op 1,3 miljoen vierkante meter logistieke centra worden goederenstromen afgewikkeld. De onderneming verzorgt logistieke stromen in heel Europa voor multinationals zoals BASF, Dow en Dupont. Tijdens de pandemie stond het Limburgse bedrijf extra in de kijker als vervoerder van de coronavaccins voor Pfizer.

“Essers is en blijft een familiebedrijf. Het is het typische verhaal van veel ondernemerschap, gedrevenheid en voortdurend opportuniteiten zien. Maar de voorbije tien jaar hebben we meer focus gelegd, keuzes gemaakt en leren nee te zeggen tegen bepaalde dingen. De logistieke wereld biedt enorm veel kansen. Maar wij zouden vooral doen waar we goed in zijn, en dat hebben we exponentieel uitgebreid”, zegt Gert Bervoets in een toelichting aan Trends.

Lees het volledige portret van Manager van het Jaar Gert Bervoets:

Laurent Louyet, de CEO van Groupe Louyet, is verkozen tot Manager de l’année 2024, de Manager van het Jaar in Franstalig België. Hij kwam al op 31-jarige leeftijd aan het roer van het familiebedrijf en bouwde een groep uit rond de distributie van BMW/MINI en Britse luxewagens. “We bereiden ons voor op de ontwikkeling van de elektrische auto.” Lees hier het portret van Laurent Louyet