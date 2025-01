De Amerikaanse president Joe Biden is van plan de overname van het Amerikaanse staalbedrijf US Steel door het Japanse Nippon Steel te blokkeren. Dat meldt het financiële persbureau Bloomberg op basis van welingelichte bronnen.

De overname werd in december 2023 aangekondigd, voor meer dan 14 miljard dollar. Biden zou vandaag zijn formele beslissing om de overname te blokkeren bekendmaken.

Staalvakbond gekant tegen deal

Biden liet al eerder weten gekant te zijn tegen de overname. Hij wil dat het bedrijf Amerikaans blijft. Ook de nieuwverkozen president Donald Trump zei eerder al dat hij de overname zou blokkeren.

De overname zou Nippon Steel de op twee na grootste staalproducent ter wereld maken in volume, en wordt gesteund door het management van het Amerikaanse bedrijf. De machtige Amerikaanse staalvakbond United Steelworkers is dan weer gekant tegen de deal.

Chinese concurrentie

US Steel, opgericht in 1901, stond ooit symbool voor de kracht van de Amerikaanse economie, maar worstelt vandaag met de wereldwijde en in het bijzonder Chinese concurrentie op de staalmarkt.

In een open brief argumenteerde de CEO van US Steel, David Burritt, op 22 december dat een combinatie van US Steel en Nippon Steel de Chinese grip op de staalmarkt zou verzwakken, en dat het Japanse bod de enige optie was om US Steel intact te houden.