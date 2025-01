In 2024 zijn in ons land 448.277 nieuwe voertuigen ingeschreven, 6 procent minder dan in 2023. De markt van motorfietsen boekt recordcijfers. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de automobielfederatie Febiac. Ontdek hieronder de populairste automerken.

In de laatste maand van het afgelopen jaar werden in België nog 23.437 nieuwe wagens ingeschreven. Dat is een daling van 8,9 procent in vergelijking met december 2023 (25.715). Volkswagen was de primus onder de populairste automerken in december, gevolgd door Dacia en BMW. Op jaarbasis kromp de Belgische automarkt in 2024 met 6 procent in vergelijking met het jaar daarvoor: 448.277 nieuwe inschrijvingen versus 476.675 in 2023.

Opmerkelijke vaststellingen

Febiac merkt op dat de verhouding tussen de professionele en de privéklanten met respectievelijk 62-38 procent opnieuw wat meer in evenwicht kwam in 2024. In 2023 bedroeg die verhouding nog 69-31 procent.

De elektrificatie van onze automarkt zet door en vestigde in 2024 een nieuw record. Het gecombineerde marktaandeel van elektrische en hybride aandrijflijnen steeg van 48,4 procent in 2023 naar 52,7 procent in 2024. Met een marktaandeel van 28,5 procent is de 100 procent elektrische aandrijving nu de op één na populairste in België, na benzine (41,7%).

Dit zijn de populairste automerken in 2024

1. BMW – 50.428 inschrijvingen

2. Volkswagen – 42.334

3. Audi – 32.661

4. Mercedes-Benz – 31.598

5. Dacia – 24.465

6. Volvo – 24.221

7. Toyota – 23.615

8. Renault – 23.559

9. Peugeot – 21.869

10. Tesla – 21.182

11. Skoda – 18.847

12. Kia – 17.596

13. Hyundai – 12.135

14. Citroën -12.119

15. Ford – 12.106

Lichte en zware bedrijfsvoertuigen

De markt voor lichte bedrijfsvoertuigen zette een opvallend sterke eindsprint in: er waren bijna een derde meer inschrijvingen (30,3%) dan in december 2023. Daardoor blijft ook de daling van het aantal inschrijvingen over heel 2024 beperkt tot -2,6 procent in vergelijking met 2023.

De markten voor zware bedrijfsvoertuigen van zowel minder als meer dan 16 ton lieten in december dan weer een daling zien van respectievelijk -29,5 en -14,4 procent tegenover december 2023. Met 1.408 inschrijvingen over heel 2024 boekte de markt voor zware bedrijfsvoertuigen van minder dan 16 ton een stijging van +14,1 procent. De gecombineerde markt voor zware bedrijfsvoertuigen van 16 ton of meer liet een krimp zien van -10,7 procent, met 7.872 registraties in 2024, tegenover 8.815 in 2023.

Recordaantal ingeschreven motorfietsen

Net zoals in november zag de markt voor gemotoriseerde tweewielers zijn maandelijkse resultaten in december sterk stijgen: +181 procent, of 1.734 inschrijvingen in december 2024, vergeleken met 617 in december 2023. Die stijging is te danken aan de invoering van de Euro 5+-norm voor nieuwe motorfietsen op 1 januari 2025, waardoor de verkoop en de inschrijvingen van de resterende voorraad Euro 5-motorfietsen versneld werden.

Over het hele jaar 2024 zal de markt voor nieuwe gemotoriseerde tweewielers in België 28.330 inschrijvingen tellen, tegenover 25.359 in 2023. Die groei van 11,7 procent betekent ook een record voor de markt van gemotoriseerde tweewielers, want het is de eerste keer in vijftien jaar dat de grens van 28.000 inschrijvingen wordt overschreden.