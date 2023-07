Ryanair-piloten in Charleroi staken eind juli

Op de luchthaven van Charleroi gevestigde piloten van de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair leggen op 29 en 30 juli opnieuw het werk neer. Dat hebben de christelijke vakbonden ACV Puls en CNE vrijdag aangekondigd.

De bonden zeggen dat de directie van Ryanair nog geen voorstel heeft gedaan om aan de vragen van de piloten tegemoet te komen. Ze spreken van ‘een totaal gebrek aan respect van het bedrijf tegenover de piloten’. Het sociaal conflict gaat over hogere lonen – na inleveringen tijdens de coronapandemie – en er zijn ook problemen met de rusttijden. Meerdere ontmoetingen tussen de vertegenwoordigers van de piloten en de luchtvaartmaatschappij draaiden volgens de bonden op niets uit.

De piloten staakten midden juli al een weekend. Dat leidde tot 126 geschrapte vluchten op Brussels South Charleroi Airport en bijna 20.000 getroffen passagiers, zo zei de luchthaven. Tachtig procent van de op Charleroi gevestigde piloten zou aan de staking hebben deelgenomen. ‘Ze zouden moeten onderhandelen, niet staken’, reageerde het bedrijf toen, erop wijzend dat er in andere landen wel akkoorden werden gesloten.

Ryanair is ook actief op Brussels Airport, maar heeft er gaan basis. Dat betekent dat er alleen met in het buitenland gevestigde vliegtuigen en crews van en naar Zaventem wordt gevlogen, en een staking van in België gevestigd personeel daar geen impact heeft.