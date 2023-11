Openbaar bestuur mag religieuze tekens op het werk verbieden, oordeelt Europees Hof

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de Waalse gemeente Ans gelijk gegeven in een conflict met een werkneemster, die geen hoofddoek mocht dragen op het werk.

Een openbaar bestuur mag het dragen van religieuze tekens zoals een hoofddoek op het werk verbieden, oordeelde het Europees Hof van Justitie dinsdag in een nieuw arrest.

Volgens het Hof is het evenwel de nationale rechter die moet nagaan of de genomen maatregelen zorgen voor een afstemming tussen de vrijheid van godsdienst en de legitieme doelstellingen van dat verbod.

Hoofddoekverbod

De zaak draait rond een werkneemster van de Waalse gemeente Ans die voor haar functie nauwelijks in contact kwam met het publiek. De vrouw kreeg te horen dat ze geen hoofddoek mocht dragen op het werk. Het stadsbestuur schreef bovendien de strikte neutraliteit in zijn arbeidsreglement in.

De medewerkster vond dat de stad daarmee een inbreuk beging op haar vrijheid van godsdienst en stapte naar de arbeidsrechtbank. Die legde een paar inhoudelijke, zogenaamde prejudiciële vragen voor aan het Europees Hof.

Beoordelingsmarge

Dat zegt nu in een arrest dat een openbaar bestuur, voor een strikte neutraliteit, mag verbieden dat er op het werk zichtbare tekens worden gedragen waaruit levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuigingen blijken. Dat verbod discrimineert niet als het op een algemene manier en zonder onderscheid geldt voor alle personeelsleden van dat openbaar bestuur en het beperkt blijft tot wat strikt noodzakelijk is.

Een openbaar bestuur mag er evenwel ook voor kiezen om het dragen van die zichtbare tekens wel toe te staan, luidt het. Het Hof voegt daaraan toe dat de lidstaten en de lagere overheden een beoordelingsmarge hebben bij het invullen van de neutraliteit van de openbare dienst op het werk, afhankelijk van de specifieke eigen context.

Dat doel moet echter coherent en systematisch worden nagestreefd, en de genomen maatregelen om het te bereiken moeten beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is.

De nationale rechter moet nagaan of aan die eisen is voldaan, aldus nog het Europees Hof van Justitie.