OPEC+ verlaagt olieproductie in 2024 om de prijs te doen stijgen

Het oliekartel OPEC+ zal volgend jaar dagelijks ongeveer 40 miljoen vaten (van 159 liter olie per vat) produceren. Volgens een inschatting van het Russische staatsnieuwsagentschap Tass zal dat uitkomen op een verlaging van de productie met 1,39 miljoen vaten per dag.

OPEC+ bestaat uit 23 landen: de dertien olie-exporterende landen en hun tien bondgenoten onder leiding van Rusland. De beslissing over het productiedoel voor 2024 is zondag genomen na uren van moeilijke onderhandelingen in Wenen.

Het nieuwsagentschap Reuters merkt op dat veel van de beperkingen zich in het echt niet zullen doorzetten. De groep verlaagde de doelstellingen voor Rusland, Nigeria en Angola om die in lijn te brengen met hun werkelijke huidige productie. De Verenigde Arabische Emiraten kunnen dan weer hun productie verhogen.

Productieverlaging

Naast de beslissing van het oliekartel, zal Saoedi-Arabië zelf in juli dit jaar ook nog eens een miljoen vaten per dag minder produceren. De Saoedische prins Abdelaziz bin Salman, de minister van Energie, maakte de productieverlaging bekend in een persconferentie na afloop van de vergadering van het oliekartel. Na juli kan de maatregel verlengd worden, zei hij.

In april besliste OPEC+ nog om tot het einde van dit jaar 1,66 miljoen vaten per dag minder te produceren, om de olieprijs te stabiliseren. Met uitzondering van een korte prijsstijging in april, daalt de olieprijs al ongeveer een jaar. Midden 2022 kostte een vat OPEC-olie ongeveer 115 dollar, terwijl dat nu ongeveer 75 dollar is.

In oktober vorig jaar had de alliantie – die wereldwijd een marktaandeel van ongeveer 40 procent heeft – al op de prijsdaling gereageerd met een productieverlaging met 2 miljoen vaten per dag. De olieprijzen staan onder druk door het tegenvallende economische herstel in China na het loslaten van de coronabeperkingen door het land en de onzekerheid over de wereldeconomie en renteverhogingen van centrale banken.

