Russische olie-export bereikt hoogste peil sinds invasie, ondanks sancties

Ondanks de economische sancties uit het westen, heeft de uitvoer van Russische olie in april opnieuw het hoogste niveau sinds de invasie van Oekraïne begon overtroffen. Dat heeft het Internationaal Energieagentschap (IEA) aangekondigd in het maandelijkse rapport dat dinsdag werd gepubliceerd. De handel zou op een maand tijd tot 15 miljard dollar hebben opgeleverd.

Afgelopen maand voerde Rusland 8,3 miljoen vaten uit. Het dreigement van het land om de productie met 500.000 vaten per dag te verminderen, werd niet waargemaakt. “Het is mogelijk dat Rusland de volumes heeft omhooggetrokken om het verlies in omzet te dekken”, merkt het IEA op. De Europese Unie, de G7-landen en Australië bereikten in februari een akkoord over een prijsplafond voor ruwe olie en geraffineerde olieproducten afkomstig uit Rusland. Met die maatregel wilde het westen de inkomsten van het Kremlin uit de verkoop van olie kortwieken en de financiering van de oorlog in Oekraïne bemoeilijken.

Uit een recent rapport van de denktank Centre for Research and Clean Air (CREA) blijkt ook dat de EU met het prijsplafond er niet in slaagt om om Moskou de overwinsten uit de export van zijn zwarte goud te onthouden. De Europese Unie, de G7-landen en Australië hebben sinds de Russische invasie van Oekraïne voor 42 miljard euro aan olieproducten uit de zogenoemde witwaslanden ingevoerd. En de EU – die beweert dat haar sancties effectief zijn om Poetins oorlogskas te raken – is daarvan de belangrijkste importeur. Ze betaalde al 7,7 miljard euro voor olieproducten uit de witwaslanden sinds de inval van de Russen in Oekraïne.

