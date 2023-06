OPEC bant voor het eerst media van vergadering: ‘Spanningen tussen Saudi’s en Russen lopen hoog op’

Het oliekartel OPEC weert verschillende financiële media (Bloomberg, Financial Times, Reuters, Wall Street Journal) van zijn aankomende vergadering. “Het is de eerste keer dat dit gebeurt in de 23 jaar dat ik verslag uitbreng over de organisatie”, tweette de energiejournalist Javier Blas. Een officiële verklaring met betrekking tot de mediaban werd niet gegeven. Frank Vranken, hoofdstrateeg bij Edmond de Rothschild, kan niettemin bedenken wat er speelt.

In haar hoofdkwartier in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen beslist de organisatie van olie-exporterende landen dit weekend over de productie van het zwarte goud. OPEC, met het Midden-Oosterse koninkrijk Saudi-Arabië als historische leider, zit de laatste tijd in zwaar weer. De prijzen van ruwe olie, nog steeds de economische levensader van Saudi-Arabië, daalden dit jaar met 12 procent. De bal ligt dan ook in het kamp van de Saudische minister van Energie, prins Abdulaziz bin Salman – de halfbroer van kroonprins Mohammed bin Salman – om maatregelen te nemen die de olieprijs kunnen stuwen. Nieuwe productieverlaging op til?

Veel druk op de ketel, dus. Moeten we de mediaban in dat licht zien?

FRANK VRANKEN. “Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is dat de organisatie een nieuw soort reglement invoert, waarbij de pers achteraf wordt ingelicht. Maar dat zou eigenaardig zijn.

“De tweede mogelijkheid is dat men pottenkijkers wil weren, omdat we inderdaad op een moeilijk moment zitten voor OPEC+, de organisatie die ook de bondgenoten van de olie-exporterende landen, waaronder Rusland, omvat. Het plan om de olieproductie met 1,16 miljoen vaten per dag te verminderen, hebben de Russen niet deftig opgevolgd. Die kunnen elke dollar gebruiken die ze kunnen verdienen, om de Oekraïne-oorlog te financieren. Ik denk dat daar mogelijk het probleem zit. De productiedaling heeft geen zoden aan de dijk gebracht.

“Daartegenover weten de Saudi’s ook wel dat hun olie geen eeuwig leven beschoren is (vandaar ook alle megalomane projecten om hun economie te diversifiëren). Ze willen dus het ijzer smeden wanneer het nog heet is.

“De spanningen tussen Rusland en de Saudi’s zouden dus kunnen oplopen. En die barsten in het kartel wil de organisatie wellicht niet tonen aan de buitenwereld.”

‘Het wordt vechten tegen de bierkaai, want als de wereldeconomie vertraagt – en dus ook de vraag naar olie – dan moet je je daar aan aanpassen’ Frank Vranken (Edmond de Rothschild)

Prins Abdulaziz zei vorige week nog dat shortsellers, beleggers die profijt halen uit de daling van de olieprijs, moesten “oppassen”.

VRANKEN. “De inzet is verhoogd met betrekking tot de olieprijs. De Saudi’s hebben inderdaad gewaarschuwd tegen shorters: speculatieve shortposities moesten worden aangezuiverd, anders gingen ze de pijn voelen. De markt zegt nu: ‘show me’. Die gaat er namelijk van uit dat prijs nog lager kan.

“Er wordt ook op gespeculeerd door partijen die geen commerciële belangen hebben in olie. Dat is misschien de doorn in het oog van de Saudi’s.

“Het wordt vechten tegen de bierkaai, want als de wereldeconomie vertraagt, dan moet je je daar aan aanpassen.”

In 23 years covering OPEC, this is a first.



Under pressure from Saudi Arabia, OPEC has banned journalists from Reuters, the Wall Street Journal, and Bloomberg (including myself) from attending the group’s ministerial meeting in Vienna this weekend #OOTThttps://t.co/mAkepMc4vQ — Javier Blas (@JavierBlas) May 31, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

U denkt dat de wereldeconomie dit jaar in het teken blijft van de match tussen OPEC+ en de Federal Reserve.

VRANKEN. “Als de Amerikaanse inflatiecijfers niet hoog blijven, zal de Fed op termijn volledig kappen met de interest-rate hikes. Dan vertraagt de economie, en dan zal ook de vraag naar olie dalen. Een oververhitte economie dient eerst afgekoeld vooraleer ze kan versnellen. En pas in dat laatste geval stijgt de vraag naar grondstoffen ook weer.”

Ziet u nog steeds de olieprijs tussen de 75 en 85 dollar schommelen?

VRANKEN. “Misschien zou ik dat herzien naar een vork tussen 65 en 75 dollar. Alles hangt af van hoe diep de groeivertraging zal zijn.“

Wat moeten we denken van de recente Saudische toenadering tot gezworen ideologische vijand Iran?

VRANKEN. “De toenadering tot Iran heeft niets met olie of de beslissing om de media te bannen te maken, denk ik. Dat is pure geopolitiek.

“Tussen de Verenigde Staten en de Saudi’s geldt al decennia een overeenkomst: de verzekering van de olietoevoer tegenover militaire steun en bescherming. Maar de Saudi’s willen niet naar de pijpen blijven dansen van de Amerikanen, ze willen ook de veiligheid gewaarborgd zien op hun oosterse flank. Zo moet je dat kaderen, denk ik.”

Lees ook: