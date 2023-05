De maximumprijs van diesel gaat woensdag omlaag. Wie diesel tankt, betaalt dan nog maximaal 1,729 euro per liter. Dat heeft de federale overheidsdienst Economie dinsdag aangekondigd. Het ingrijpen van de OPEC+, de organisatie van olieproducerende landen, die de prijs wilde doen stijgen, was dus een maat voor niets. “Het is zeker niet uitgesloten dat de OPEC+ opnieuw zal ingrijpen.”

De prijs van diesel daalt woensdag met 2,7 cent per liter tegenover de huidige maximumprijs. Het nieuwe maximum is de laagste prijs sinds 31 december 2021, toen die onder 1,7 euro per liter zakte. De dieselprijs is al langer aan een neerwaartse trend bezig, want in februari bijvoorbeeld daalde hij al een keer tot 1,738 euro per liter. Het zogenoemde cliquetsysteem, waardoor een daling van de brandstofprijzen werd omgezet in een accijnsverhoging, maakte een nog grotere vermindering ongedaan, maar dat mechanisme is eind maart op de schop gegaan.

Einde van het cliquetsysteem

“Na de Russische invasie van Oekraïne zijn de olieprijzen sterk geklommen. Om die stijging onder controle te houden verminderde de regering de accijnzen. De prijs daalde zo met 17,5 eurocent per liter, maar het cliquetsysteem werkte ook in omgekeerde richting. Als de prijs van benzine of diesel weer onder 1,7 euro per liter daalde, werd elke daling voor de helft omgezet in verhoogde accijnzen”, zegt Johan Mattart, de directeur van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco).

“In februari dit jaar daalde de dieselprijs met 4,3 cent, maar het cliquetsysteem maakte een nog grotere prijsvermindering ongedaan. Daarnaast kwam de benzineprijs in het najaar van 2022 heel kort onder 1,7 euro per liter. Ook nadat de prijs later weer steeg, werden de accijnzen niet meer verlaagd. Het systeem is op 30 maart stopgezet. Elke daling voel je nu dus integraal in positieve zin aan je portemonnee.” Hieronder toont een grafiek de evolutie van de accijnzen voor benzine en diesel. Op 19 maart 2022 ging de accijnsvermindering in, die geleidelijk weer ongedaan werd gemaakt.

OPEC-ingreep

Nu een daling van de brandstofprijzen niet langer leidt tot een accijnsverhoging, is het vooral de vraag of de consument nog langer zal kunnen genieten van dalende benzine- en dieseltarieven. “De prijsdaling is het gevolg van een aantal bewegingen. De economische groei in China valt onder de verwachtingen, wat de vraag naar olie uit dat land beïnvloedt. Verder is er nog steeds vrees voor een renteverhoging in de Verenigde Staten, en in dat land is bovendien met First Republic een derde bank omgevallen, na Silicon Valley Bank en Signature Bank. De vrees is dat de wereldeconomie terugvalt en daardoor daalt de prijs.”

Nochtans trachtte de OPEC+, de organisatie van olie-exporterende landen, vorige maand om de productie kunstmatig te verminderen met als doel om schaarste de creëren en de eigen inkomsten te verhogen. “Ik had verwacht dat prijzen de pan uit zouden rijzen. De OPEC beoogde 100 dollar voor een vat ruwe olie, maar we zitten nu in de plaats aan 79 dollar. Dat is een goede zaak voor de consument”, aldus Mattart.

Gemiddeld officieel tarief van de aardolieproducten per maand. Bron Statbel

Toch tempert de directeur van Brafco ook enigszins de verwachtingen voor wie nog rekent op een verdere prijsdaling. “Het is zeker niet uitgesloten dat de OPEC+ opnieuw zal ingrijpen als de organisatie merkt dat de productieverlaging niet het gewenste effect heeft opgeleverd. Toch zal het ook weer niet zo eenvoudig zijn, want binnen de OPEC+ is het ook zaak om alle spelers tevreden te houden. Sommigen zullen juist op grote volumes willen inzetten. Hoe de prijs evolueert, zal voornamelijk sterk afhangen van de verdere economische vooruitzichten.”

