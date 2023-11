Ook Aldi gaat winkels uitrusten met laadpalen

Aldi gaat tegen eind volgend jaar al zijn supermarkten uitrusten met laadpunten voor elektrische wagens. Dat heeft de discounter dinsdag bekendgemaakt. Steeds meer retailers bieden klanten de kans om hun wagen op te laden.

In totaal installeert Aldi 900 laadpunten in heel het land. Tegen eind 2024 zullen er aan elk van de 440 winkels van de supermarktketen laadpunten te vinden zijn. Dat zullen zowel traag- als snelladers zijn. “Meer dan de helft van onze laadinfrastructuur zal bestaan uit snelladers”, zegt Alana Lorré, manager energy & sustainability bij Aldi België

De discounter wil zo zijn klanten een extra dienst bieden en de combinatie winkelen en elektrisch laden makkelijker maken. Dat zal kunnen aan een ‘marktconform tarief’, klinkt het bij de discounter. De keten gaat voor de uitrol in zee met de Belgische start-up Pluon, een fabrikant van laadpalen uit Dilsen-Stokkem.

Delhaize, Colruyt en Lidl

Aldi voegt zich zo bij een hele resem aan winkelketens die klanten de mogelijkheid bieden hun elektrische wagen op te laden tijdens het winkelen. Zo was discounter Lidl een van de eerste ketens die klanten die mogelijkheid bood. Intussen hebben onder meer Delhaize en Colruyt-dochter DATS 24 de uitrol van laadpunten aangekondigd.

En dat is goed nieuws voor wie elektrisch rijdt, zegt Jochen De Smet van EV Belgium, de federatie voor elektrische mobiliteit in ons land. Het is een win-winsituatie, klinkt het. Supermarkten trekken met de laadpunten klanten aan en kunnen hun parkings beter benutten, terwijl wie elektrisch rijdt meer mogelijkheden vindt om te laden.

Aanvulling

Ook al worden wagens vooral thuis en op het werk opgeladen – goed voor 80 procent van de laadbewegingen volgens studies – toch zijn de laadpunten bij supermarkten een goede aanvulling, zegt De Smet. “We gaan ze absoluut nodig hebben”. De sector voor elektrische mobiliteit gaat er immers van uit dat volgend jaar al de helft van de nieuw ingeschreven wagens elektrisch zal zijn.

Het aanbod aan laadpunten neemt volgens EV Belgium razendsnel toe, en dat zal op termijn een gunstig effect hebben op de prijzen om op te laden.