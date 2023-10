Telecomoperator DIGI zoekt zowat 100 nieuwe werknemers om zijn diensten in België te lanceren. Jeroen Degadt (43) komt aan het hoofd van de Belgische tak van het van oorsprong Roemeense bedrijf, na achttien jaar bij Proximus.

DIGI slaagde er samen met het Belgische IT-bedrijf Citymesh in om spectrum te veroveren om een vierde mobiel netwerk in België te installeren, naast Proximus, Telenet en Orange. Het bedrijf is dat netwerk aan het uitrollen, onder meer via een deal met Proximus om zendmasten over te nemen en om de eerste klanten tijdelijk op het Proximus-netwerk te zetten tot het eigen netwerk klaar is.

Wanneer DIGI zijn eerste abonnementen zal verkopen, is nog niet duidelijk. “Ergens in 2024 starten we”, aldus Degadt. Hij legt de lat hoog. “We zijn er niet aan begonnen voor 100.000 klanten, we mikken op honderdduizenden. En we zijn hier ook om te blijven. We zijn geen operator die komt en snel weer weggaat. We willen het DIGI-merk jarenlang in de markt zetten.”

DIGI is volop mensen aan het aanwerven voor de lancering. De komende maanden verwacht Degadt meer dan honderd vacatures te kunnen publiceren. Een aantal taken zullen op groepsniveau gebeuren – DIGI is actief in vijf landen – maar er zijn ook lokale jobs. In het meerjarenplan is sprake van een 350-tal jobs, afhankelijk van de groei. Het bedrijf werkt momenteel vanuit het West-Vlaamse Oostkamp, maar wil ook kantoren in Brussel gebruiken.

DIGI wil ook vaste internetdiensten aanbieden en blijkt bereid om daar zelf de spade voor in de grond te steken. Degadt zegt dat de mogelijkheden voor eigen glasvezelkabels worden onderzocht. “We staan ervoor open om allerlei samenwerkingen met operatoren te onderzoeken, zoals een co-investering of een groothandelsdeal, maar we willen ook graag een stukje zelf bouwen”, legt hij uit.

Als DIGI glasvezelkabels gaat hangen aan de gevels, zou het in Vlaanderen al de derde zijn om dat te doen. Proximus is er al jaren mee bezig en ook Telenet en Fluvius werken sinds kort samen aan een nieuw glasvezelnetwerk via hun joint venture Wyre. Allebei nodigden ze concurrenten uit om deals te sluiten over het delen van de capaciteit.

Details over de abonnementen die DIGI zal aanbieden, zijn er nog niet. Willen ze de goedkoopste zijn? “Zeker de attractiefste, met een zeer goed netwerk en zeer goede service”, reageert Degadt. “We denken dat de markt nood heeft aan keuze en vrijheid. Dat geldt voor alle consumenten, niet enkel zij die op zoek zijn naar lowcost. Het is wel zo dat de Belgische prijzen in een Europese vergelijking aan de hoge kant zijn.”

