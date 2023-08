De Amerikaanse kantoorverhuurder WeWork laat weten dat er “substantiële twijfel” bestaat over het vermogen van het bedrijf om door te gaan. De onderneming verwijst daarbij naar de aanhoudende verliezen en opzeggingen van de lidmaatschappen van zijn kantoorruimtes.

Het in New York gevestigde bedrijf, dat ook twee locaties aanbiedt in Brussel, verklaarde zich de komende twaalf maanden te concentreren op het verlagen van de huurkosten, onderhandelingen over betere huurovereenkomsten, het verhogen van de omzet en het aantrekken van kapitaal.

De aanbieder van gedeelde werkruimtes zag zijn kantoorlocaties tijdens de eerste maanden van de coronapandemie leeglopen. Sindsdien heeft het bedrijf moeite om zijn kantoren weer goed gevuld te krijgen. De bezettingsgraad daalde in het tweede kwartaal dan ook in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

Het bedrijf kampt ook met wisselingen aan de top. Zo vertrok topman Sandeep Mathrani in mei om partner te worden bij het private investeringsbedrijf Sycamore Partners. WeWork heeft momenteel een interim-topman. Mathrani, die in 2020 het roer had overgenomen kort nadat medeoprichter en voormalig topman Adam Neumann was afgezet, schrapte eerder dit jaar nog honderden banen bij het bedrijf om kosten te besparen. Het bedrijf verklaarde daarnaast dat drie van zijn onafhankelijke bestuursleden worden vervangen door vier nieuwe bestuursleden.