Magritte-schilderij ‘De smaak van tranen’ geveild voor meer dan 1,6 miljoen euro

Een gouache (een met dekkende waterverf gemaakt schilderij) op papier van de Belgische surrealistische schilder René Magritte is woensdagavond verkocht voor meer dan 1,6 miljoen euro door het Franse veilinghuis Artcurial in Parijs.

Het gaat om ‘De smaak van tranen (III)’ uit 1946, dat een koper vond voor 1.600.400 (kosten inbegrepen), meldt communicatiebureau Caracascom donderdag in naam van Artcurial. Het werk was geschat op 800.000 tot 1,2 miljoen euro. De gouache is afkomstig uit de collectie van de Franse kunstschilder Pierre Andrieu en werd meer dan veertig jaar geleden door de moeder van de vorige eigenaars gekocht van de galerie Isy Brachot. Het werk was sindsdien niet meer aan het publiek getoond.

Op het schilderij zijn vier bladeren met een vogelkop te zien, waarvan er één is aangevreten door een rups. Op de achtergrond kleurt een stedelijk landschap rood door de ondergaande of opkomende zon. (Belga)