Zo’n zes procent van werknemers ontvangt koopkrachtpremie

Op ongeveer drie weken voor de deadline, heeft 5,9 procent van de bedrijven of 6,4 procent van de werknemers in ons land de koopkrachtpremie toegekend gekregen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die HR-bedrijf Acerta verzamelde. Het gemiddeld bedrag van de koopkrachtpremie ligt momenteel op 424,4 euro, de mediaan is 375 euro.

De koopkrachtpremie is een maatregel van de federale overheid, als compensatie voor het feit dat de loonnorm in 2023 en 2024 geen ruimte laat voor extra loon bovenop de index. Bedrijven die goed boerden in 2022, kunnen hun personeel een eenmalige premie uitkeren onder de vorm van consumptiecheques. Het bedrag kan oplopen tot maximaal 750 euro.

Het aantal werknemers dat de premie krijgt, is nog altijd relatief beperkt – één op vijftien – maar is wel flink gestegen tegenover enkele maanden geleden. Toen kreeg slechts 1 op 172 werknemers het extraatje toegezegd, aldus Acerta. Het HR-bedrijf verwacht dat het aantal nog verder zal stijgen, want onder meer in de distributiesector en de land- en tuinbouw werd hierover een akkoord gesloten.

Sectorakkoorden

Eerder waren er al sectorakkoorden afgesloten bij onder meer de chemie (PC 116), de bedienden in de petroleumnijverheid (PC 211) en het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (PC 200). In die laatste categorie kreeg 14,2 procent van de werknemers de koopkrachtpremie, berekende Securex, voor een gemiddeld bedrag van 333 euro.