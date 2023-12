Wie werkt, krijgt voorrang voor sociale woning

Wie werkt, zal vanaf 2025 voorrang krijgen om een sociale woning te huren. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Sociale huurders die werken, kunnen ook een premie tot 2.500 euro krijgen, meldt Het Laatste Nieuws dinsdag.

Dat bijna de helft van de arbeidsgeschikte sociale huurders niet werkt, is al langer een doorn in het oog van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Van de Vlaamse regering heeft hij nu groen licht gekregen om enkele verstrengingen door te voeren, die sociale huurders moeten stimuleren om een job te zoeken. Zo zal een kandidaat-huurder vanaf 1 januari 2025 voorrang krijgen voor een sociale woning als hij of zij werkt.

Volgens Diependaele ontmoedigt het huidige systeem mensen om werk te zoeken, omdat hun huurprijs sterk kan stijgen als hun inkomsten omhoog gaan. Door werkende kandidaten een ‘voorkeursbehandeling’ te geven, hoopt de minister dat potentiële sociale huurders zelf op zoek zullen gaan naar werk.

Doorstroompremie

De Vlaamse regering wil daarnaast werkende huurders belonen via een doorstroompremie, die kan oplopen tot 2.500 euro netto. Sociale huurders krijgen die op hun rekening gestort als ze de switch maken van de sociale naar de private huurmarkt. Diependaele maakt tegelijk ook komaf met de ‘levenslange’ sociale huurcontracten. Vanaf 2025 zal elke woning voor maximaal negen jaar gehuurd kunnen worden. Wie te veel verdient, dreigt na negen jaar zijn sociale woning te verliezen.