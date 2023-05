Werkloosheidsgraad eurozone historisch laag: 6,5 procent

De werkloosheidsgraad in de eurozone is in maart gedaald naar 6,5 procent van de actieve bevolking, het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1998. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In februari stond de werkloosheidsgraad nog op 6,6 procent, in maart vorig jaar was dat 6,8 procent.

Eurostat schat dat er in de eurozone in maart 11,01 miljoen mensen werkloos waren. In de hele Europese Unie waren dat er 12,96 miljoen, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad voor de EU van 6 procent.

In België stond de werkloosheidsgraad in maart op 5,9 procent, een fractie hoger dan in februari (5,8 procent), volgens de Eurostat-cijfers. (Belga)