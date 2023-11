Planbureau: ‘Uitkeringen en ambtenarenlonen stijgen volgend jaar twee keer met 2 procent’

Het Planbureau heeft in zijn nieuwste inflatieprognoses de overschrijding van de spilindex in maart en september 2024 bevestigd. Uitkeringen en ambtenarenlonen zullen in 2024 dus twee keer met 2 procent stijgen.

Zoals bekend is de spilindex vorige maand overschreden – daarvoor was het van november 2022 geleden. De sociale uitkeringen gaan hierdoor deze maand de hoogte in, gevolgd door de weddes van het overheidspersoneel in december. Volgend jaar zouden naar verwachting de uitkeringen met 2 procent stijgen in april en oktober en de ambtenarenlonen in mei en november.

Het Planbureau verwacht nu dat de inflatie in 2023 gemiddeld zal uitkomen op 4,1 procent, gevolgd door 4 procent in 2024. Vorige maand was er eveneens sprake van 4,1 procent dit jaar, maar kwam de prognose voor 2024 iets lager uit op 3,9 procent. De cijfers komen alleszins heel wat lager uit dan vorig jaar: in 2022 was er nog 9,59 procent inflatie. In 2021 was dat 2,44 procent.

Dieptepunt inflatie

Dat de inflatie een dieptepunt zou kennen in oktober, is intussen waarheid geworden. Het gaat zoals Statbel reeds communiceerde om 0,36 procent op jaarbasis. Een maand geleden had het Planbureau 0,39 procent voorspeld voor oktober. Ook de prognose voor november komt lager uit: 0,78 procent tegenover 1,02 procent bij de vorige voorspelling. In december zou het nu gaan om 1,99 procent.

