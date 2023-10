Nobelprijs voor onderzoek over loonkloof

Claudia Goldin, een professor aan de universiteit van Harvard, heeft de Nobelprijs voor Economie gewonnen voor haar onderzoek naar vrouwen op de arbeidsmarkt.

Het comité dat de prijs toekent, officieel bekend als de Sveriges Riksbank Prijs in de Economische Wetenschappen ter nagedachtenis aan Alfred Nobel, stelt dat Goldin “de eerste uitgebreide beschrijving heeft gegeven van de inkomens en de arbeidsmarktresultaten van vrouwen door de eeuwen heen”. Daarbij legde ze de belangrijkste oorzaken van verandering bloot, maar liet ze ook zien wat belangrijkste bronnen van de resterende genderkloof zijn.

Goldin is pas de derde vrouw die de prijs wint, na Elinor Ostrom in 2009 en Esther Duflo in 2019.

Randi Hjalmarsson, een expert in de jury, zei dat Goldin de instrumenten van een arbeidsmarkteconoom heeft gecombineerd met die van economische historici om in kaart te brengen hoe de werkgelegenheid voor vrouwen in de Verenigde Staten zich gedurende meer dan 200 jaar heeft ontwikkeld. In die periode evolueerde een grotendeels agrarische economie naar een industriële en vervolgens een kantoorgerichte samenleving.

“Ze moest als een detective te werk gaan”, zei Hjalmarsson, die beschreef hoe Goldin nieuwe gegevensbronnen had blootgelegd en geïnterpreteerd voor perioden waarin de beroepen en de inkomsten van vrouwen vaak niet werden geregistreerd, en liet zien dat hun arbeidsparticipatie veel hoger was dan uit tellingen bleek. Een van haar meest contra-intuïtieve bevindingen was dat de deelname van vrouwen aan betaald werk niet gestaag toenam in de loop der tijd, of in lijn met de economische groei, maar een U-vormige curve vormde.

Bijna 60 procent van de getrouwde vrouwen werkte aan het eind van de achttiende eeuw – inclusief de vrouwen in de landbouw, huisnijverheid en thuis –, maar dat percentage daalde in de daaropvolgende eeuw toen het door de industrialisatie moeilijker werd om werk in fabrieken te combineren met gezinstaken.

Onderwijskeuzes

Zelfs in de twintigste eeuw werd de genderkloof voor werkgelegenheid en inkomen slechts “traag en sporadisch” gedicht, ontdekte Goldin. Openlijke barrières, zoals wetgeving die het vrouwen onmogelijk maakte na hun huwelijk een baan als lerares of kantoormedewerker te behouden, speelden daarbij een rol.

Hetzelfde gold voor de structurele veranderingen op de arbeidsmarkt. Goldin ontdekte dat de loondiscriminatie van vrouwen in het begin van de twintigste eeuw toenam toen de groei van de dienstensector maakte dat werkgevers de stuklooncontracten vervingen door maandelijkse salarissen die lange dienstverbanden beloonden, zonder onderbreking door de komst van kinderen.

Maar het onderzoek van Goldin toonde ook de hardnekkige invloed van onderwijskeuzes die vrouwen vroeg in hun leven hadden gemaakt, toen ze niet verwachtten lang op de arbeidsmarkt actief te zijn. Die keuzes speelden hen parten, toen ze probeerden weer aan het werk te gaan nadat hun kinderen het huis waren uitgegaan.

Een andere belangrijke studie van Goldin toonde aan hoe de introductie van de anticonceptiepil in verschillende Amerikaanse staten vrouwen ertoe aanzette om te plannen en te investeren in hun opleiding en carrière.

Hoewel Goldin haar onderzoek niet gebruikt als basis voor beleidsconclusies, zei het comité dat de prijs toekende dat het “enorme maatschappelijke implicaties” had omdat “door eindelijk het probleem te begrijpen, we in staat zullen zijn een betere weg voorwaarts te banen”.