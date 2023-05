Europese banken verstrengen kredietvoorwaarden aan bedrijven

De banken van de eurozone hebben hun voorwaarden om bedrijven leningen toe te staan in het eerste kwartaal in het snelste tempo sinds de schuldencrisis van 2011 aangescherpt. Dat heeft de Europese Centrale Bank (ECB) dinsdag meegedeeld. Het bericht komt twee dagen voor een volgende topoverleg over het Europese rentebeleid. De vaststellingen in het ECB-rapport zouden de bank kunnen aansporen om een volgende renteverhoging te beperken. Economen verwachten een verhoging met 25 basispunten, na 50 punten in maart.

Behalve strengere voorwaarden is er ook een nettodaling van de vraag naar leningen of kredietlijnen door bedrijven. De daling is de hoogste sinds de wereldwijde financiële crisis, klinkt het.

Ook de criteria voor woonkredieten voor gezinnen zijn netto aanzienlijk aangescherpt, en in mindere mate geldt hetzelfde voor consumptiekredieten.

Ook de vorige trimesters was sprake van verscherpte voorwaarden, en dat bevestigt dat het ECB-beleid tegen de inflatie vruchten afwerpt. Dat beleid bestaat erin de rente te verhogen en kapitaalinjecties te verminderen.

De ECB merkt ook nog op dat de groei van het aantal kredieten die aan zowel bedrijven als gezinnen is toegekend verder blijft vertragen, nu met 3,8 procent.

Renteverhoging

Het belangrijkste rentetarief in de eurozone staat nu op 3,5 procent. De depositorente steeg tot 3 procent. De verhoging van maart was al de zesde op rij, tot het hoogste niveau sinds oktober 2008. Het vertrouwen onder de industriebedrijven in de eurozone is in april intussen verder verslechterd. De graadmeter van S&P Global is in vergelijking met maart 1,5 punt verloren, en staat nu op 45,8. Dat is het laagste peil sinds mei 2020.

Eerder op dinsdag maakte het Europees statistiekbureau Eurostat bekend dat de inflatie in de eurozone in april niet meer verder gezakt is. De inflatie kwam voor april uit op 7 procent, tegen 6,9 procent in maart. (Belga)