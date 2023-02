Eneco België: ‘Energiecrisis doet kmo’s meer pijn dan coronacrisis’

De energiecrisis snijdt diep in het vlees van onze ondernemingen. Bijna de helft van de kmo’s vreest de facturen niet te kunnen betalen, 35 procent overweegt de investeringen te verminderen of uit te stellen en 38 procent vreest aan competitiviteit in te boeten. Dat blijkt uit een enquête bij 260 kmo’s, uitgevoerd door het onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de energieleverancier Eneco België. “Voor meer dan de helft van de kmo’s heeft de energiecrisis een grotere financiële impact dan de coronacrisis”, zegt Bert Clinckers, managing-director van Eneco België.

Wat zijn voor u de meest opvallende resultaten van de enquête?

BERT CLINCKERS. “Dat de kmo’s toch wel heel bezorgd zijn over hun competitiviteit en hun mogelijkheden om te investeren. Ook opvallend is dat kleinere bedrijven de steunmaatregelen van de overheid amper kennen. Slechts 17 procent maakt er gebruik van. De overheid heeft veel maatregelen genomen, maar velen zien door de bomen het bos niet meer. Als energieleverancier hebben we als kerntaak ondernemers te informeren en te begeleiden.”

Is het ergste van de energiecrisis achter de rug?

CLINCKERS. “Voorspellen is moeilijk, maar verdere prijsdalingen zijn zeker mogelijk. De rust is teruggekeerd op de markten en het risico dat we nog streng winterweer krijgen, is intussen gevoelig gedaald. Later dit jaar kan echter de zenuwachtigheid terugkeren als de aardgasvoorraden opnieuw moeten worden aangevuld richting de volgende winter, met een heel beperkte aanvoer vanuit Rusland. De aardgasprijzen – en dus ook de elektriciteitsprijzen – zullen daarom volatiel blijven. Dat is de nieuwe realiteit.”

Hebben ook de bedrijven die relatief weinig energie verbruiken hun gedrag aangepast?

CLINCKERS. “Ook voor deze bedrijven is de energiefactuur een zware dobber geworden. Iedereen heeft zijn gedrag aangepast door het verbruik te verminderen. We krijgen nu ook veel meer vragen van bedrijven over mogelijkheden om hun energieverbruik klimaatvriendelijker te maken. Onze richting is duidelijk. Maak werk van een lager energieverbruik en/of een vergroening van het verbruik. Het zal zich financieel terugbetalen.”

In welke mate genieten bedrijven nog van vaste contracten die bescherming bieden tegen de hogere energieprijzen?

CLINCKERS. “Heel wat klanten zijn nog beschermd tegen de hogere prijzen, maar voor die bedrijven is uitstel geen afstel. Voor de zomer worden nog heel wat kmo’s geconfronteerd met hogere energieprijzen omdat hun vast contract afloopt.”

Het contract hernieuwen kan vandaag enkel tegen een variabel tarief?

CLINCKERS. “Nu de prijzen dalen, is het juist interessant om een variabel contract te hebben. Op een gegeven ogenblik wordt het uiteraard opnieuw aantrekkelijk om een vast contract af te sluiten om voor langere tijd prijszekerheid te krijgen. De vraag is welke premie de kleinere bedrijven en particulieren klanten bereid zijn te betalen voor die zekerheid. Op het ogenblik dat we opnieuw met een commercieel interessant voorstel kunnen komen, zullen we weervaste contracten aanbieden, maar zover zijn we nog niet.”

Hoe verteerde Eneco België tot nu de crisis?

CLINCKERS. “Het is een lastig jaar geweest door de grote ongerustheid bij onze klanten. Ook financieel was 2022 moeilijk, onder meer omdat heel wat klanten hun betaalgedrag aangepast hebben. Ze betalen later, gespreid of via afbetalingsplannen. Het duurt doorgaans zeven tot acht maanden vooraleer de klanten de energie betalen die wij eerst aangekocht hebben. Nu is die termijn opgelopen tot tien maanden. Uiteraard kopen we deze energie nu ook duurder in met de gestegen prijzen. Energieleveranciers dragen dus veel meer risico’s en hebben dus meer cash nodig dan in het verleden om deze periode te overbruggen. Gelukkig kunnen wij voor onze financiering terugvallen op een solide groep met sterke aandeelhouders (de Japanse groepen Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power, nvdr).”

Wat zijn de ambities van Eneco België?

CLINCKERS. “We streven naar klimaatneutraliteit tegen 2035, zowel bij ons als bij onze klanten. Dat impliceert dat we onze productiecapaciteit van hernieuwbare energie willen verdubbelen de volgende jaren. Dat lukt niet alleen met zonne- en windenergie op land. We hebben ook extra windenergie vanop zee nodig. We kijken daarom met interesse naar de nieuwe Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee, maar we wachten met spanning de modaliteiten van het proces af en een beslissing over de manier waarop de elektriciteit aan land kan worden gebracht. Het is aan de overheid om snel een duidelijk en stabiel investeringskader te bieden. Dat is een must om op de langere termijn de betaalbaarheid, de bevoorradingszekerheid en de energie-onafhankelijkheid van ons land te garanderen. We begrijpen dat de overheid de levensduur van kerncentrales wil verlengen om op de korte termijn deze bevoorradingszekerheid te bewaken. Maar maak ook de analyse hoe het zover kunnen komen is en zorg ervoor dat die situatie zich niet kan herhalen. Leer uit de fouten van het verleden. Een degelijke visie op de lange termijn missen we nog bij de verschillende overheden in dit land.”