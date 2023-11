Demir reageert op reportage die aantoont dat gesjoemeld wordt met EPC-labels: ‘Rotte appels moeten eruit’

De reportage van het VRT-1-programma ‘Factcheckers’, waarin getoond wordt dat sommige energiedeskundigen sjoemelen met energieprestatiecertificaten (EPC), bewijst volgen Vlaams minister van Energie Zuhal Demir dat “de keuze om de handhaving drastisch te verhogen de enige juiste is”. Volgens haar moeten mensen kunnen vertrouwen dat energiedeskundigen kwaliteitsvol werk afleveren en moeten “de rotte appels eruit”.

Eenzelfde woning kan heel verschillende energielabels krijgen, afhankelijk van wie langskomt om de woning te inspecteren. Dat moet blijken uit een reportage van het VRT1-programma ‘Factcheckers’. Die toont hoe energiedeskundigen sjoemelen om een woning een gunstiger energieprestatiecertificaat (EPC) te geven. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) reageerde woensdagavond al “verbijsterd” na het zien van de beelden.

Imago

Minister van Energie Zuhal Demir viel naar eigen zeggen niet uit de lucht bij het bekijken van de uitzending. “Maar daarom is het niet minder wansmakelijk”, zegt de minister.

“Uit de uitzending blijkt dat sommige energiedeskundigen over een beperkt geweten beschikken. Beroepsernst en deontologie zijn bij sommigen hier ver te zoeken”, reageert Demir. “Het EPC is geen vodje papier. Het is een belangrijk instrument in de renovatiestrategie en moet met de nodige zorg en nauwkeurigheid opgemaakt worden. Frauderende energiedeskundigen schaden niet enkel het vertrouwen in het EPC als document, ze beschadigen ook het imago van de hele beroepsgroep”, klinkt het.

Boetes en schorsingen

Volgens de minister is de strijd egen malafide energiedeskundigen de voorbije maanden en jaren ook opgevoerd. De boetebedragen werden verdubbeld, het aantal handhavers werd verhoogd, de eisen voor het beroep werden verstrengd en artificiële intelligentie werd ingezet om fraudeurs gericht op te sporen. “De verhoogde handhavingsacties leiden ook tot resultaat. Dit jaar alleen al werden 76 boetes uitgeschreven en werden 155 energiedeskundigen geschorst. Die inspanningen zetten we verder”, aldus nog Demir.