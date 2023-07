Bedrijven investeren nog altijd vooral met eigen kapitaal

Het merendeel van de Belgische bedrijven heeft een ambitieuze kijk op de toekomst. Liefst 61 procent heeft groeiplannen voor de komende jaren. Vooral de start-ups (65 procent) en familiebedrijven (61 procent) denken aan uitbreiding. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfsbarometer van de consultant BDO bij meer dan 500 bedrijven.

“Idealiter zou dat cijfer hoger moeten liggen, want in principe heeft elke ondernemer groeiambities. Dit is een duidelijke indicatie van de impact van de economische volatiliteit en een gevolg van personeelstekorten”, zegt Peter Van Laer, de CEO van BDO Belgium.

Een kleine groep bedrijfsleiders overweegt te stoppen. Verontrustend of normaal?

PETER VAN LAER. “Aangezien we net uit een polycrisis komen met een pandemie, de oorlog in Oekraïne en een energieschok, is dat percentage zeker aannemelijk. Het feit dat ondernemingen ermee stoppen of dat overwegen, maakt trouwens ook deel uit van een goed draaiende economie. Het is natuurlijk wel nodig dat er voldoende nieuwe, lokale ondernemingen komen die de minder performante vervangen.”

Opmerkelijk is dat liefst 67 procent van de groeibedrijven een overdracht verwacht in de komende vijf jaar.

VAN LAER. “Dat is op zich niet zo vreemd. In een groeitraject is er op gegeven momenten nood aan kapitaal om een volgende fase te kunnen ingaan. In eerste instantie wordt er vaak met eigen middelen gefinancierd, maar naarmate een onderneming groeit, wordt er ook externe financiering of bijkomend kapitaal gezocht, bijvoorbeeld door het openstellen van de aandeelhoudersstructuur.

Wat is voor u het meest verrassende cijfer?

VAN LAER. “Dat is de hoge mate waarin investeringen gefinancierd worden met eigen kapitaal, namelijk 57 procent uit de eigen kasstromen. Het toont aan dat veel bedrijven vandaag zelfs na meerdere crisissen nog altijd een zeer gezonde financiële structuur hebben.”

In welke mate is de stijgende rente een uitdaging of probleem? Remt dit de groeiambities van bedrijven af?

VAN LAER. “De hogere intrestlast verhoogt ongetwijfeld de financieringskosten van groeiprojecten en heeft mogelijk ook impact op het rendement. Zo schommelde in de jaren 2000 de verwachting van rendement voor een project rond 15 à 25 procent. Over de jaren heen is dat gedaald naar 10 à 18 procent. Vandaag zien we opnieuw een stijging. Dit alles maakt dus dat sommige projecten die gisteren als rendabel gekwalificeerd waren, dat vandaag mogelijk niet zijn.”

Komen sommige bedrijven zo in de problemen?

VAN LAER. “Wanneer de rentevoet niet vastgeklikt is, dan zal de stijgende rente meer druk op de kassastromen leggen. Ondernemingen met een hogere schuldgraad ondervinden dus in eerste instantie het meeste impact.”