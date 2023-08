Kinepolis heeft nu al zicht op recordjaar met nog kaskrakers in het verschiet

De grootste bioscoopuitbater van het land heeft een sterk eerste halfjaar achter de rug, na geen geweldig 2022. En dan zitten de kaskrakers Barbie en Oppenheimer nog niet eens in de cijfers.

De Kinepolis Group ontving in de eerste zes maanden van dit jaar 16,8 miljoen bezoekers (8,08 miljoen in het eerste kwartaal). Dat is 22,8 procent meer dan in de eerste helft van 2022. De grootste sprongen voorwaarts zagen we in Spanje (+34,4%) en in Frankrijk (+33,9%). België ging met 9,2 procent het minst hard vooruit. De stijging in het tweede kwartaal lag op groepsniveau met 12,6 procent ook lager. In België (-3,9%) en Nederland (-13,9%) was er zelfs sprake van een achteruitgang.

Recordomzet

Ten opzichte van 2019, het eerste ‘normale’ vergelijkingspunt van voor de coronacrisis, zit Kinepolis in het eerste halfjaar aan 94,7 procent van het aantal bezoekers van toen en in het tweede kwartaal zelfs aan 97,9 procent. De groep is dus bijna weer op pre-coronaniveau. In 2022 werd maar 72,7 procent van het bezoekersaantal van 2019 gehaald.

De grote opkomst is onder meer te danken aan films als The Super Mario Bros. Movie, Guardians of the Galaxy Vol. 3 en het nog begin dit jaar aanhoudende succes van Avatar: The Way of Water. De kaskrakers Barbie en Oppenheimer zitten nog niet in de bezoekerscijfers omdat die films pas in juli in de zalen zijn verschenen.

De bezoekersaantallen vallen in het eerste halfjaar dus mee, en ook de uitgaven per bezoeker blijven toenemen, zodat Kinepolis een recordomzet voor het eerste semester kan aankondigen: 285,3 miljoen euro. Dat is 25,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, en 19,8 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2019 met 5,3 procent minder verkochte tickets. Bezoekers willen duidelijk meer betalen voor beleving en premiumproducten, zoals cosy seats. De ticketprijs per bezoeker ging 3 procent omhoog en de verkoop in de complexen met een fraaie 6,5 procent.

Geen schuldenafbouw

De bedrijfskasstroom (ebitda) is met 20,1 procent gestegen tot 82,0 miljoen euro en de ebitdal (ebitda aangepast voor huur) met 27,6 procent tot 64,3 miljoen euro. Daar merken we dat niet alleen de opbrengsten fraai oplopen, maar dat er ook sprake is van een substantiële toename van de kosten. Hogere operationele kosten (+37,3%) drukken dus een echte verbetering van de marges. Lagere financiële kosten en een lager belastingtarief laten wel een ruime verdubbeling (+129%) van het nettoresultaat tot 20,8 miljoen euro of 0,77 euro per aandeel toe (0,70 euro in eerste helft 2019).

Een teleurstelling is dat de netto financiële schuld niet is afgenomen, maar stabiliseert op 422,6 miljoen euro, vergelijkbaar (-0,2%) met het niveau van eind vorig jaar (423,5 miljoen).

Dankzij Barbie en Oppenheimer zijn de verwachtingen voor het volledige boekjaar nu al hooggespannen. Kinepolis heeft uitzicht op een recordjaar 2023. De groep kan zo de zeer vervelende coronaperiode eindelijk afsluiten en weer denken aan internationale expansie de komende jaren.

