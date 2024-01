One Million Club: POM digitaliseert facturen

Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.

Niet eens zo heel lang geleden was het betalen van een papieren factuur een zeer omslachtige klus. Er kwam heel wat tikwerk bij kijken, en de kans op het maken van fouten was groot. Gelukkig bedachten Johannes Vermeire en Tom Totté in 2014 een oplossing, POM. “We willen voor Peace Of Mind zorgen door inkomende facturen makkelijker te betalen en te archiveren. In eerste instantie deden we dat met een app waarmee je een foto van een factuur kon nemen, waarna die de factuur automatisch digitaliseerde en betaalde”, zegt Totté.



Omdat het moeilijk bleek iedereen de app te laten downloaden, gooide het duo het over een andere boeg. Het bracht hun technologie naar de factuur zelf. “We focussen tegenwoordig op de betalingen door QR-codes op factuur te plaatsen. Zo kunnen bedrijven als Luminus veel sneller zien welke klanten wel of niet betaald hebben”, zegt Vermeire.



Sinds de fusie met het Nederlandse Mail to Pay gaan de diensten van POM nog een stap verder. Totté: “Bedrijven kunnen nu hun data naar ons sturen, waarna wij de facturen opmaken en via verschillende kanalen kunnen sturen en opvolgen. We hebben zeventig strategische samenwerkingen met partners als Bancontact Payconiq Company, en willen daar nog meer op focussen. Als ondernemer eindig je zelden met het idee waarmee je oorspronkelijk begonnen bent, en ook wij hebben continu onze koers bijgestuurd door naar de markt te luisteren.”