Een vakantiejob deed ze nooit. Francesca Vanthielen begon al op de leeftijd van veertien jaar te werken, bij de toenmalige BRT. Elke week presenteerde ze er op woensdagnamiddag het kinderprogramma Radio Tam Tam. Het hele jaar door… behalve tijdens de vakantie dus.

“Ik zag dat als een kans. Het was 1986 en het idee was vernieuwend: televisie voor jongeren laten maken door jongeren, zoals we nu Ketnet kennen. Dat deed ik overigens samen met Lorin Parys (de huidige CEO van Pro League, nvdr).”

“Elke woensdag nam ik na school vanuit Hasselt de trein naar Brussel en vervolgens de tram naar de gebouwen van de openbare omroep. Ik volgde ook nog dictie, want het was – toen nog – heel belangrijk dat je schoon Nederlands kon spreken.”

“Na omzwervingen bij Studio Brussel en Bingo – mijn eerste televisie-ervaring, ik was toen vijftien jaar – vroegen Mike (Verdrengh, nvdr) en Guido (Depraetere, nvdr) me om naar VTM te komen. Daar presenteerde ik samen met Koen Wauters het muziekprogramma Super 50. (zie foto onderaan)”

Wat onthoudt u van die periode?

FRANCESCA VANTHIELEN. “In de trein terug naar Hasselt heb ik als tiener veel mensen geobserveerd. Ik zag in Brussel-Noord mensen aan het einde van de werkdag opstappen in een overvolle trein. Veel van hen sliepen omdat ze moe waren.

“Het deed me nadenken over mijn volwassen leven, hoe dat eruit zou zien. Ik heb werken nooit als iets negatiefs beschouwd, maar het vergt wel wat van je. Ik heb de valkuil van in een sleur te zitten gezien, en daar ben ik mijn hele leven waakzaam voor gebleven.

“Op één jaar bij Unia na, ben ik altijd als zelfstandige aan de slag geweest. En ik heb veel naar Simple Minds geluisterd, dat stimuleert ook het nadenken over het leven (lacht).”

Wat deed u met uw eerste loon?

VANTHIELEN. “Bij Radio Tam Tam kreeg ik 500 frank (circa 12 euro) per week. Ik spaarde dat en voelde me daar heel rijk mee. Gaan shoppen was nog niet echt een ding. Hooguit een plaatje of een singletje, al had ik op de radio alle muziek die ik wilde.

“Toen ik bij VTM begon te werken, moest ik ingeschreven zijn. Dat was een ander verhaal. Als minderjarige mocht ik geen contract tekenen, dat hebben mijn ouders moeten doen. De sociale zekerheid was een probleem wegens mijn minderjarigheid, ik woonde nog thuis. Daar is een uitzondering voor toegestaan moeten worden.”

